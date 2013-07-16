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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:30 BJT

金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.73%，报952.23点。

中国股市：中国股市沪综指周一收升1%，信息技术板块领涨。

香港股市：小幅收高，此前公布数据显示中国第二季国内生产总值(GDP)成长放缓，投资者预期当局将推出更多刺激政策。

中国汇市：人民币兑美元即期近收平盘，而中间价则连续第二天小幅走弱。

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印度股市：印度周一连续第三个交易日上涨，收于一个半月来最高位，因人们乐观看待即将公布的企业业绩，另外趸售(批发)物价指数符合预期，提振了绩优股。指标BSE指数 涨0.38%，或76.01点，报20,034.48，收在重要的心理关口20,000点上方，为5月30日以来最高收位。NSE指数 收涨0.36%，或21.80点，报6,030.80点.

印度汇市：印度卢比兑美元下跌，因近期经济数据加剧了人们对印度经济的担忧，该国经常帐赤字处于纪录高位，使本月已触及纪录低位的印度卢比的前景阴云密布。印度卢比兑美元下跌0.6%，报59.89/90，上周五收报59.56/57。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,354.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.54%至741.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.2%，报32.5750卢布，卢布兑欧元 跌0.02%至42.5600卢布。

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巴西股市：指标股指周一上涨，由于中国经济数据好于预期，钢铁制造企业股因而上涨。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高2.65%，报46,738.90点。

巴西汇市：拉美国家货币上扬，之前数据显示，中国经济成长符合预期，缓解了投资者对中国经济大幅放缓的担忧。雷亚尔跳涨1.3%至2.237，为1月1日以来盘中高点。交易员称，成交稀薄夸大了汇率波动。

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南非股市：大致收平，兰特上扬带动Gold Fields等黄金股下跌，同时人们押注股市将因中国加速改革而上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.06%，报36,206.75点。综合指数 涨0.01%，报40,740.14点。

南非汇市：南非兰特兑美元上涨近1%，不过更多的罢工威胁仍损及投资者信心，故此波涨势或很短暂。 (完) (编译 于春红; 审校 王冠中)

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