金砖国家：7月15日股汇市收盘纵览

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.73%，报952.23点。
中国股市：中国股市沪综指周一收升1%，信息技术板块领涨。
香港股市：小幅收高，此前公布数据显示中国第二季国内生产总值(GDP)成长放缓，投资者预期当局将推出更多刺激政策。
中国汇市：人民币兑美元即期近收平盘，而中间价则连续第二天小幅走弱。
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印度股市：印度周一连续第三个交易日上涨，收于一个半月来最高位，因人们乐观看待即将公布的企业业绩，另外趸售(批发)物价指数符合预期，提振了绩优股。指标BSE指数 涨0.38%，或76.01点，报20,034.48，收在重要的心理关口20,000点上方，为5月30日以来最高收位。NSE指数 收涨0.36%，或21.80点，报6,030.80点.
印度汇市：印度卢比兑美元下跌，因近期经济数据加剧了人们对印度经济的担忧，该国经常帐赤字处于纪录高位，使本月已触及纪录低位的印度卢比的前景阴云密布。印度卢比兑美元下跌0.6%，报59.89/90，上周五收报59.56/57。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,354.540点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.54%至741.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.2%，报32.5750卢布，卢布兑欧元 跌0.02%至42.5600卢布。
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巴西股市：指标股指周一上涨，由于中国经济数据好于预期，钢铁制造企业股因而上涨。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 收高2.65%，报46,738.90点。
巴西汇市：拉美国家货币上扬，之前数据显示，中国经济成长符合预期，缓解了投资者对中国经济大幅放缓的担忧。雷亚尔跳涨1.3%至2.237，为1月1日以来盘中高点。交易员称，成交稀薄夸大了汇率波动。
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南非股市：大致收平，兰特上扬带动Gold Fields等黄金股下跌，同时人们押注股市将因中国加速改革而上涨。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.06%，报36,206.75点。综合指数 涨0.01%，报40,740.14点。
南非汇市：南非兰特兑美元上涨近1%，不过更多的罢工威胁仍损及投资者信心，故此波涨势或很短暂。 (完) (编译 于春红; 审校 王冠中)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别