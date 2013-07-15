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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 07:51 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月16日-7月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：     
   
  7月15日当周  
    
 7月16日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月13日当周          --        3.0%
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   6月       +0.3%       +0.1%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                         +1.7%       +1.4%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期                      +1.6%       +1.7%
           )                                                                  
 1230      美国实质所得                                      6月       +0.2%       -0.1%
 1230      加拿大制造业销售                                  5月       +0.7%       -2.4%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月13日当周          --       +3.6%
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                        5月               净流入127
 1315      美国工业生产(较前月)                              6月       +0.2%        持平
               制造业产出(较前月)                                      +0.1%       +0.1%
               产能利用率                                    6月       77.7%       77.6%
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指            7月          52          52
           数                                                                 
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       6月          --       +0.2%
  
 7月17日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款指数                          7月12日当周          --       533.3
               再融资指数                                                 --     2,454.6
 1230      美国房屋开工年率(万户)                            6月        95.9        91.4
               建筑许可年率(万户)                                        100        98.5
 1400      加拿大央行利率决定                              1.00%          --       1.00%
 1800      美联储发布褐皮书                                                             
     
 7月18日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              7月13日当周        34.5          36
              初请失业金人数四周均值(万人)                                --      35.175
              续请失业金人数(万人)                    7月6日当周       295.9       297.7
 1230      加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                      5月       +0.3%       +0.2%
 1400      美国领先指标                                      6月       +0.3%       +0.1%
 1400      美国费城联邦储备银行制造业指数                    7月       正7.8      正12.5
 2200      国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货            6月          --        1.08
           比                                                                 
       
 7月19日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                 6月       +0.1%       +0.2%
           加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                       +1.2%       +0.7%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                   -0.1%       +0.2%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                               +1.3%       +1.1%
 1430      美国ECRI一周领先指标                      7月12日当周          --       130.3
 
  7月22日当周  
  
 7月22日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                6月          --      负0.30
 1400      美国成屋销售年率(万户)                            6月         520         518
 
 7月23日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           7月20日当周          --          --
 1230      加拿大零售销售(较前月)                            5月          --       +0.1%
                除汽车外的零售销售(较前月)                                --       -0.3%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         7月20日当周          --          --
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数(             5月          --       +0.7%
           较前月)                                                            
 1400      美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  7月          --         正8
    
  (完)
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