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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 07:25 BJT

南非汇市：兰特上涨，但罢工威胁仍损及投资者信心

路透约翰尼斯堡7月15日 - 南非兰特兑美元周一上涨近1%，不过更多的罢工威胁仍损及投资者信心，故此波涨势或很短暂。

1557GMT，兰特兑美元 回落至9.9075，较纽约周五收盘价9.9765仍涨0.69%。周一曾一度触及盘中高点9.8935。

兰特的上涨反映出新兴市场货币走坚的基调，因此前美国公布的零售销售数据逊于预期，加大了美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍要维持购债计划的几率。

兰特仍受到国内动荡的就业市场冲击，自2012年底以来劳资纠纷一直困扰南非采矿业，导致铂金(白金)产量减少。

政府公债表现亦坚挺，2026年到期的指标公债 收益率下滑7个基点至7.945%，2015年到期公债收益率 下滑5.5个基点至6.045%。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
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