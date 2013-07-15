南非汇市：兰特上涨，但罢工威胁仍损及投资者信心

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透约翰尼斯堡7月15日 - 南非兰特兑美元周一上涨近1%，不过更多的罢工威胁仍损及投资者信心，故此波涨势或很短暂。
1557GMT，兰特兑美元 回落至9.9075，较纽约周五收盘价9.9765仍涨0.69%。周一曾一度触及盘中高点9.8935。
兰特的上涨反映出新兴市场货币走坚的基调，因此前美国公布的零售销售数据逊于预期，加大了美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍要维持购债计划的几率。
兰特仍受到国内动荡的就业市场冲击，自2012年底以来劳资纠纷一直困扰南非采矿业，导致铂金(白金)产量减少。
政府公债表现亦坚挺，2026年到期的指标公债 收益率下滑7个基点至7.945%，2015年到期公债收益率 下滑5.5个基点至6.045%。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 于春红)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个