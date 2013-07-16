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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:00 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月16日

* 头版头条:

--证监会主席肖钢在国务院召开的全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上表示，将建立创业板再融资规则体系，形成适合中小微企业特点的“小额、快速、灵活”的融资方式。

* 其他:

--中国人民银行行长周小川亦在上述电视电话会议上表示，将在风险可控的前提下推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小微企业倾斜。

--记者获悉，人力资源和社会保障部等部门近期委托社科院、国务院发展研究中心、中国人民大学、浙江大学等四家机构相关学术研究团队，分别牵头进行中国养老体系改革的顶层设计，最快将在8月底形成，并有望于年内出台。设计将包括养老金整体投资运营、养老保险跨省转移等多方面内容。

--多家机构预计，按照当前国际油价走势，成品油调价窗口19日将再度开启，上调幅度在每吨200元人民币左右，最高可达每吨300—350元，或是3月新定价机制实施以来的最大涨幅。

--中国证券业协会消息，证券公司未经审计财务报表显示，114家证券公司上半年实现营业收入785.26亿元；实现净利润244.70亿元，同比增长7.99%。其中，99家证券公司实现盈利，占比86.84%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴；审校)

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