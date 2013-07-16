《中国报摘》--中国证券报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 头版头条:
--证监会主席肖钢在国务院召开的全国小微企业金融服务经验交流电视电话会议上表示，将建立创业板再融资规则体系，形成适合中小微企业特点的“小额、快速、灵活”的融资方式。
* 其他:
--中国人民银行行长周小川亦在上述电视电话会议上表示，将在风险可控的前提下推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小微企业倾斜。
--记者获悉，人力资源和社会保障部等部门近期委托社科院、国务院发展研究中心、中国人民大学、浙江大学等四家机构相关学术研究团队，分别牵头进行中国养老体系改革的顶层设计，最快将在8月底形成，并有望于年内出台。设计将包括养老金整体投资运营、养老保险跨省转移等多方面内容。
--多家机构预计，按照当前国际油价走势，成品油调价窗口19日将再度开启，上调幅度在每吨200元人民币左右，最高可达每吨300—350元，或是3月新定价机制实施以来的最大涨幅。
--中国证券业协会消息，证券公司未经审计财务报表显示，114家证券公司上半年实现营业收入785.26亿元；实现净利润244.70亿元，同比增长7.99%。其中，99家证券公司实现盈利，占比86.84%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别