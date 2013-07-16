《美债周二展望》公债价格上扬，因零售销售数据令人失望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，内文有新增和调整)

* 零售销售增长疲弱，重燃对美国公债的买兴

* 料需要更多疲弱的数据才能使美联储改变缩减购债规模的计划

* 美联储主席贝南克周三将在国会进行半年一次的作证

* 美联储购债9.16亿美元2023-2031年到期的公债

路透纽约7月15日 - 美国公债价格周一上扬，因零售销售增长不及预期，引发市场预期第二季经济成长令人失望，并促使投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能坚持现行的购债刺激计划。

美国政府周一公布，6月零售销售增长0.4%，为接受路透调查的分析师预期增幅的一半。这使华尔街预计，二季度经济增幅可能仅为1%。

消费者领域成长放缓的迹象可能使美联储推迟开始缩减每月850亿美元购债规模的时间。

“零售销售数据不太好。人们下修了GDP成长预估。这加大了美联储缩减购债规模的难度，”Cantor Fitzgerald的交易部主管Brian Edmonds表示。

自美联储主席贝南克6月暗示，如果经济继续积聚动能，联储可能在今年开始缩减购债规模后，公债收益率一周前跳升至近两年高位。

今年春季，就业增长强于预期加大了美联储缩减购债规模的可能性，不过，多数联储委员重申，将在结束第三轮量化宽松(QE3)政策后，继续保持低利率一段时间。

“当联储表示将根据经济数据决定未来政策走向时，每一个数据的公布都会在市场引起不小反响，”加拿大丰业银行驻纽约的公债交易部主管Charles Comiskey表示。

贝南克将在周三进行的半年一次国会作证中，阐述联储对经济的看法和政策路径。

贝南克证词陈述将在周三1230 GMT发布。

因预期贝南克的证词中可能会出现一些意外，很多交易员和投资者都选择离场观望。

根据全球最大的美国公债交易商经纪商ICAP提供的数据，截至美东时间下午2点，现货市场成交量总计为1,560亿美元，相当于20日均值的一半。

10年期美国公债价格 尾盘上扬8/32，收益率较上周五尾盘跌3个基点，报2.562%。公债收益率已从6月19日贝南克讲话前的约2.20%反弹，7月8日触及2.76%的两年高位。

**数据恶化**

经济状况转弱可能使美联储缩减购债规模的几率降低，不过，数据可能需要严重恶化才会影响美联储的政策考量。

尽管包括高盛和摩根大通在内的华尔街公司预计第二季美国经济仅小幅增长，但这可能不足以阻止美联储在年底停止实施QE3。

“可能并不需要经济大幅增长才会促使美联储开始缩减购债规模，只需要经济不严重恶化即可，”RBC Capital Markets的美国利率策略部主管Michael Cloherty表示。

美联储认为其持有公债的规模压低了公债收益率，从而提振经济，预计美联储在一段时间内不会出售所持公债。

“我们认为购债计划将持续至明年第二季，因此，美联储的资产负债表规模将会进一步扩大，”Cloherty表示。

作为QE购债计划的一部分，美联储今日购买了9.16亿美元2023-2031年到期的公债。 (完)

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