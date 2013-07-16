亚洲经济：亚开行调降今明两年亚洲新兴经济体的增长预估

投行观点：Air Lease评级从加码下调至中性--摩根士丹利
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亚洲开发银行亦今年第二度调降南亚最大国家--印度的成长率至5.8%，4月时预估为6.0%，因成长力道仍受限于供给面的瓶颈，且推动结构性改革的进展迟缓。
东南亚的成长力道料略低于先前预期，主要因为中国需求转弱。不过整体东南亚而言仍可能与较预期为弱的区域物价压力趋势背道而驰，因印尼6月补贴油品价格大涨44%。
让各国央行略感宽慰的是，亚洲开发银行预估通胀压力将相当温和，因区域成长速度放缓，同时商品价格在全球需求不振的情形下持续走疲。
亚洲开发银行同时表示，日本将加速复苏，因安倍经济学的效应向下扎根，企业获利改善支撑家庭所得及营运环境。亚洲开发银行预估日本今年成长1.8%，4月时预估为成长1.2%。(完) (编译 徐文焰/于春红/张明钧; 审校 白云/徐文焰/于春红)
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投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。