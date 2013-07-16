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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:08 BJT

《香港报摘》--信报7月16日

* 要闻版头条：

--发展局就洪水桥进行为期三个月的第二阶段社区参与，建议把用地分为六部分，把该区发展为21.8万人口的新社区，提供6万个新增住宅单位。地区人士期望，该区可提供充足的就业机会，并改善交通配套，免步天水围后尘。

* 其他：

--本港银行陆续上调人民币定期存款利率之际，汇丰 昨天宣布将三个月人民币定存利率由之前的2.4厘，下调至2.2厘。有银行界人士称，半年结过后，有同业将人民币存款利率回调至正常水平并不足为奇。

--敏华控股 主席黄敏利表示，4至6月销情理想，与上季相若，对全年销售有信心；公司在内地的开店速度不受内地经济增长放缓影响，本财年开设200家新店的计划不变。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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