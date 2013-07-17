《香港重要政经日程》--7月17日-7月24日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
==================今日重要政经消息==================
7月17日（周三）
--10:00 中国环保能源 股东特别大会。
--11:00 中国新能源动力 股东特别大会。
*--13:30 特首梁振英出席香港银行公会午餐演讲。
==================近期重要政经消息==================
7月18日（周四）
-- 公布4-6月失业率。
--10:00 蒙古投资 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。
--12:00 富豪酒店 股东特别大会。
--12:00 汇丰环球投资管理下半年环球及亚洲市场展望记者会。
--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。
7月19日（周五）
-- 万科置业海外 公布中期业绩。
--10:00 中航国际 股东特别大会。
--10:00 富智康 股东特别大会。
--10:30 星辰通信 股东周年大会。
--11:00 华侨城（亚洲） 股东特别大会。
--12:00 森泰集团 股东周年大会。
7月22日（周一）
-- 公布6月份消费物价指数。
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- Daiwa Associate Holdings 公布全年业绩。
-- 勒泰控股 公布中期业绩。
--10:00 华润电力 股东特别大会。
--11:00 华丰集团 股东特别大会。
--15:00 壹传媒 股东周年大会。
7月23日（周二）
-- 凯德商用 公布中期业绩。
-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。
-- 华保亚洲 公布全年业绩。
-- 信义玻璃 公布中期业绩。
--11:00 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
--16:30 中国天化工 股东特别大会。
*7月24日（周三）
-- ASM太平洋 公布中期业绩。
-- 华人置业 公布中期业绩。
-- 中民控股 公布全年业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
--11:00 积华生物医药 股东周年大会。
--15:00 中国东方文化 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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