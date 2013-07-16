《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
*工商时报：
--看好行动装置及穿戴装置将带动半导体庞大需求，半导体封测大厂日月光 将募资逾百亿台币，用来扩充产能及改善财务结构，此是台湾封测厂近10年来最大手笔的筹资计画。
--台北市财政局已补充公告，允许信义计画区A25的BOT案，得标者可以委托或出租方式由第三人经营停车场，解决寿险业竞标障碍，该标案8月5日截止收件，包括国泰人寿、南山人寿、新光人寿、富邦人寿及中国人寿 都曾评估此案，预计竞争将相当激烈。
--大陆积极引导和开放中长期资金，其中两岸服务贸易协定对国内投信业者释出前所未有的〞善意〞，国内投信业者表示，这是国内基金产业的一次大好机会，在水到渠成下，将可有效从产品、资本和人才流等方面，把国内投信产业推向国际舞台。
--永丰金 旗下子公司永丰银行南京子行已获大陆银监会批准，永丰银行董事长邱正雄昨日指出，南京子行现正积极筹备，力拚年底前开业，由于前海特区可与香港作人民币跨境贷款业务，未来包括前海特区或厦门等有金融优惠政策的特区，都会是南京子行拓点的优先选择。
--交通部观光局表示，去年来台旅客人数与观光外汇收入，双双创新高，在大陆官方新增自由行试点城市等利多下，今年来台旅客总数上看770万人次，将较去年成长5.3%；全年观光外汇收入可望冲上3,600亿台币，较去年再成长3.3%。
*经济日报：
--经济部昨日公布〞两岸服务贸易协议经济影响评估报告〞，两岸签署服贸协议后，台湾国内生产毛额(GDP)最多增加1.34亿美元，预估成长率为0.034%。官员表示，GDP仅微幅增加，是因为服贸协议此次开放程度并不高。
--自由经济示范区如何纳入金融业务，金管会主动与经建会联系，内部也将评估哪些金融商品可于示范区优先开放，例如人民币计价的境外基金、境外结构型商品，以及以投资衍生性商品为主的境外避险基金等。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别