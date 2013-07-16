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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:29 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月16日

*工商时报：

--看好行动装置及穿戴装置将带动半导体庞大需求，半导体封测大厂日月光 将募资逾百亿台币，用来扩充产能及改善财务结构，此是台湾封测厂近10年来最大手笔的筹资计画。

--台北市财政局已补充公告，允许信义计画区A25的BOT案，得标者可以委托或出租方式由第三人经营停车场，解决寿险业竞标障碍，该标案8月5日截止收件，包括国泰人寿、南山人寿、新光人寿、富邦人寿及中国人寿 都曾评估此案，预计竞争将相当激烈。

--大陆积极引导和开放中长期资金，其中两岸服务贸易协定对国内投信业者释出前所未有的〞善意〞，国内投信业者表示，这是国内基金产业的一次大好机会，在水到渠成下，将可有效从产品、资本和人才流等方面，把国内投信产业推向国际舞台。

--永丰金 旗下子公司永丰银行南京子行已获大陆银监会批准，永丰银行董事长邱正雄昨日指出，南京子行现正积极筹备，力拚年底前开业，由于前海特区可与香港作人民币跨境贷款业务，未来包括前海特区或厦门等有金融优惠政策的特区，都会是南京子行拓点的优先选择。

--交通部观光局表示，去年来台旅客人数与观光外汇收入，双双创新高，在大陆官方新增自由行试点城市等利多下，今年来台旅客总数上看770万人次，将较去年成长5.3%；全年观光外汇收入可望冲上3,600亿台币，较去年再成长3.3%。

*经济日报：

--经济部昨日公布〞两岸服务贸易协议经济影响评估报告〞，两岸签署服贸协议后，台湾国内生产毛额(GDP)最多增加1.34亿美元，预估成长率为0.034%。官员表示，GDP仅微幅增加，是因为服贸协议此次开放程度并不高。

--自由经济示范区如何纳入金融业务，金管会主动与经建会联系，内部也将评估哪些金融商品可于示范区优先开放，例如人民币计价的境外基金、境外结构型商品，以及以投资衍生性商品为主的境外避险基金等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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