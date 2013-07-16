中国证券：证监会拟建创业板再融资规则体系，加紧落实新三板试点扩大

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 为支持中小微企业发展，中国证监会主席肖钢表示，将优化创业板准入标准，建立创业板再融资规则体系，且加紧落实中小企业股份转让系统试点扩大至全国的具体实施方案。
中国证券报周二引述肖钢的话并称，下一步，在清理整顿各类交易场所基础上，要支持证券公司通过区域性股权转让市场，为中小微企业提供挂牌公司推荐、股权代理买卖等服务。
在中关村科技园区股份转让系统基础上成立的全国股份转让系统于今年1月正式揭牌运营，来自北京中关村、天津滨海、上海张江和武汉东湖四个首批试点高科技园区的200家公司在系统挂牌。
据本地媒体此前报导援引全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)业务规则(试行)及相关配套文件内容称，投资者门槛方面，机构投资者资金为500万元人民币，个人投资者需满足"证券类资产市值300万元"。
肖钢并指出，下一步还将抓紧推出非上市公众公司定向发行细则，适时出台非上市公众公司并购重组管理办法，支持中小微企业股本融资、股份转让、资产重组等活动；进一步扩大中小企业私募债试点范围，更好地满足中小微企业的融资需求。
此外，将稳步推进商品期货品种创新，推动证券期货经营机构规范务实、有序探索创新，开展资产管理和资产证券化等业务，推动中小微企业规范运作和健康发展。（完） (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别