两岸经贸：两岸服贸协议估令台湾实质GDP年增1.34亿美元，贡献尚小

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透台北7月16日 - 台湾经济部周二表示，据委托中华经济研究院的评估报告显示，海峡两岸服务贸易协议生效后，估计将使台湾总体实质GDP增加9,700万至1.34亿美元，增加率介于0.025-0.034%之间，贡献尚小。
该评估报告结果并显示，协议生效后台湾对大陆服务输出值约增加4.02亿美元(成长37.2%)。相对地，对中国大陆的服务业输入值增加约9,200万美元(成长9.08%)。
两岸服务贸易协议已于今年6月21日签署，经济部表示，因双方市场开放内容并非全面开放，为能确实掌握协议对两岸经济与产业之影响，经济部再度委托中华经济研究院对台湾经济及服务贸易产业影响进行量化分析。
中经院的报告也指出，服务贸易协议对台湾服务业产值具正向成长效益，估计总产值将增加约3.9亿至4.28亿美元，成长幅度平均介于0.10至0.11%间。其中商品买卖业的产值增加最多，约可增加1.35亿至1.43亿美元之间（成长0.17％），而空运业产值估计约成长0.55%，产值增加约3,500万美元左右，成长幅度最大。
至于对就业需求之影响方面，该报告预估服务贸易协议对台湾服务业就业亦有正向效益，对服务业总就业人数估计约可增加1万1,380-1万1,923人，总就业成长幅度约为0.15~0.16%。
台湾负责与大陆协商的准官方机构--海基会与海协会先前在6月已签订两岸服贸协议，此前一位熟悉谈判进程的消息人士指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别