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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:46 BJT

两岸经贸：两岸服贸协议估令台湾实质GDP年增1.34亿美元，贡献尚小

路透台北7月16日 - 台湾经济部周二表示，据委托中华经济研究院的评估报告显示，海峡两岸服务贸易协议生效后，估计将使台湾总体实质GDP增加9,700万至1.34亿美元，增加率介于0.025-0.034%之间，贡献尚小。

该评估报告结果并显示，协议生效后台湾对大陆服务输出值约增加4.02亿美元(成长37.2%)。相对地，对中国大陆的服务业输入值增加约9,200万美元(成长9.08%)。

两岸服务贸易协议已于今年6月21日签署，经济部表示，因双方市场开放内容并非全面开放，为能确实掌握协议对两岸经济与产业之影响，经济部再度委托中华经济研究院对台湾经济及服务贸易产业影响进行量化分析。

中经院的报告也指出，服务贸易协议对台湾服务业产值具正向成长效益，估计总产值将增加约3.9亿至4.28亿美元，成长幅度平均介于0.10至0.11%间。其中商品买卖业的产值增加最多，约可增加1.35亿至1.43亿美元之间（成长0.17％），而空运业产值估计约成长0.55%，产值增加约3,500万美元左右，成长幅度最大。

至于对就业需求之影响方面，该报告预估服务贸易协议对台湾服务业就业亦有正向效益，对服务业总就业人数估计约可增加1万1,380-1万1,923人，总就业成长幅度约为0.15~0.16%。

台湾负责与大陆协商的准官方机构--海基会与海协会先前在6月已签订两岸服贸协议，此前一位熟悉谈判进程的消息人士指出，台湾与大陆已对服务贸易协议协商完毕，达成大陆对台湾放宽金融、电子商务、医疗产业、社会服务等多项产业市场开放门槛；台湾则对大陆放宽包括营造业参股、旅行业设立及电影等产业的市场开放条件。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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