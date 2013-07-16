港报财经评论：贝南奇演说影响美汇--信报7月16日

贝南奇演说影响美汇/苏子

本周汇市的重大事件肯定是明天联储局主席贝南奇向美国国会进行的半年度证词演说。如贝南奇届时的言论再一次向市场发出一个将继续保持QE措施一段较长时间的明确讯息，理论上美元会进一步破关而下，而美汇指数亦会正式下破100天SMA关键支持，随后朝着20天保历加通道底部支持迈进的机会将大幅上升。留意目前美汇指数的日线MACD指标的快线虽然正准备下破慢线，即有可能出现沽出讯号，但美汇指数连日来却在20天SMA支持附近获得良好承接力，更已升破上周五的83.32高位，暂时最高曾见83.46，反映市场目前看好美元的情绪正对美汇指数发挥良好的支持力。

如昨晚美汇指数明显高收，今天更已升至10天SMA阻力以上波动及收市，则上述的日线MACD指标便未必可以出现沽出讯号。倘若明天贝南奇的言论令美汇指数企稳在10天SMA以上收市，预料美元将按着目前市场的看好情绪走，故届时不宜采用相反理论建立美元短仓；反之，倘若昨晚美汇指数未见再升并且返回83以下，则日线MACD指标便有较大机会出现明确的沽出讯号，这有利美元在明天贝南奇演说后可以成功向下作出重大突破。

上周二美元兑加元失守10天SMA支持收市后的技术走势便开始明显转弱，并且令日线MACD指标的快线成功下破慢线，即技术上已出现明确的沽出讯号。短线而言，只要美元兑加元的反弹没有升回10天SMA阻力以上，预料10天SMA将顺利下破20天SMA，令走势进一步转劣，这有利汇价稍后可以在下破上周的1.0322低位后，一举下破100天SMA支持及考验上月14日所造的1.0132低位。因此，目前的策略可考虑候高建立美元兑加元短仓，止蚀位则设在1.0505水平，目标看汇价下破100天SMA支持。(B09)