港报财经评论：贝南奇演说影响美汇--信报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
贝南奇演说影响美汇/苏子
本周汇市的重大事件肯定是明天联储局主席贝南奇向美国国会进行的半年度证词演说。如贝南奇届时的言论再一次向市场发出一个将继续保持QE措施一段较长时间的明确讯息，理论上美元会进一步破关而下，而美汇指数亦会正式下破100天SMA关键支持，随后朝着20天保历加通道底部支持迈进的机会将大幅上升。留意目前美汇指数的日线MACD指标的快线虽然正准备下破慢线，即有可能出现沽出讯号，但美汇指数连日来却在20天SMA支持附近获得良好承接力，更已升破上周五的83.32高位，暂时最高曾见83.46，反映市场目前看好美元的情绪正对美汇指数发挥良好的支持力。
如昨晚美汇指数明显高收，今天更已升至10天SMA阻力以上波动及收市，则上述的日线MACD指标便未必可以出现沽出讯号。倘若明天贝南奇的言论令美汇指数企稳在10天SMA以上收市，预料美元将按着目前市场的看好情绪走，故届时不宜采用相反理论建立美元短仓；反之，倘若昨晚美汇指数未见再升并且返回83以下，则日线MACD指标便有较大机会出现明确的沽出讯号，这有利美元在明天贝南奇演说后可以成功向下作出重大突破。
上周二美元兑加元失守10天SMA支持收市后的技术走势便开始明显转弱，并且令日线MACD指标的快线成功下破慢线，即技术上已出现明确的沽出讯号。短线而言，只要美元兑加元的反弹没有升回10天SMA阻力以上，预料10天SMA将顺利下破20天SMA，令走势进一步转劣，这有利汇价稍后可以在下破上周的1.0322低位后，一举下破100天SMA支持及考验上月14日所造的1.0132低位。因此，目前的策略可考虑候高建立美元兑加元短仓，止蚀位则设在1.0505水平，目标看汇价下破100天SMA支持。(B09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别