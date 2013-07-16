中港个股：工行将加快存量贷款周转，推进信贷资产证券化--新闻稿

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透北京7月16日 - 以资本计全球最大的中国工商银行 表示，今年下半年工行将在继续保持信贷总量适度增长和均衡投放的基础上，调整优化信贷结构，加快存量贷款周转，着力提高支持实体经济的质量和效率。
工行发布的新闻稿称，将通过加强增量贷款与存量周转规模的统筹配置、推进信贷资产证券化发行等措施，进一步盘活资金以支持经济结构调整和健康发展。
新闻稿表示，今年上半年，工行人民币各项贷款增加4,853亿元，增长6.1%，比去年同期多增342亿元。同时，贷款的累计发放量达到4.34万亿元人民币，同比多放7,446亿元，增长约30%。
“对工行这样一家拥有8万多亿贷款的信贷大行来讲，如果每年贷款的周转率提高0.1次，就相当于通过存量周转增加贷款8,000亿元。”工行相关负责人称。
新闻稿表示，下半年工行将特别关注节能环保、提升产业技术装备水平等领域的需求，特别关注实施“信息惠民”工程、教育、医疗等民生领域的需求，完善适应这些行业发展规律的信贷政策，创新适应这些领域客户发展需求的产品。
工行还将采用增量安排、存量调整及研究发行债券等方式，支持符合条件的大型城市棚户区改造、旧城(城中村)的城市改造等项目，并提供相应的综合金融服务。在小微企业服务方面，工行将抓住加快推进中小企业信用体系建设和小微企业信息整合等契机，有效解决小微企业发展中信息不对称的难题，进一步加大对小微企业的支持力度。
此外，工行还将通过定向开展并购贷款、提供投资银行服务等，继续支持优势企业整合产能、做大做强，通过出口信贷、内保外贷、全球供应链金融服务、工程+金融等，支持企业增强跨国经营能力。
新闻稿并显示，从上半年新增贷款的投向来看，工行突出支持了符合经济结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业的发展，上述领域新增的贷款余额占到公司类贷款增量的95%，占公司贷款余额的比重已超过50%；上半年末小微企业贷款余额（含主要用于个体工商户的个人经营贷款）达到1.82万亿元，比年初增加518亿元，小微企业及个人经营贷款客户达到了59.5万户；上半年工行新增银行卡融资、消费贷款等个人类贷款2,518亿元。
中国国务院此前就最新金融政策做出系统性阐述，即继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别