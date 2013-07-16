中港个股：工行将加快存量贷款周转，推进信贷资产证券化--新闻稿

路透北京7月16日 - 以资本计全球最大的中国工商银行 表示，今年下半年工行将在继续保持信贷总量适度增长和均衡投放的基础上，调整优化信贷结构，加快存量贷款周转，着力提高支持实体经济的质量和效率。

工行发布的新闻稿称，将通过加强增量贷款与存量周转规模的统筹配置、推进信贷资产证券化发行等措施，进一步盘活资金以支持经济结构调整和健康发展。

新闻稿表示，今年上半年，工行人民币各项贷款增加4,853亿元，增长6.1%，比去年同期多增342亿元。同时，贷款的累计发放量达到4.34万亿元人民币，同比多放7,446亿元，增长约30%。

“对工行这样一家拥有8万多亿贷款的信贷大行来讲，如果每年贷款的周转率提高0.1次，就相当于通过存量周转增加贷款8,000亿元。”工行相关负责人称。

新闻稿表示，下半年工行将特别关注节能环保、提升产业技术装备水平等领域的需求，特别关注实施“信息惠民”工程、教育、医疗等民生领域的需求，完善适应这些行业发展规律的信贷政策，创新适应这些领域客户发展需求的产品。

工行还将采用增量安排、存量调整及研究发行债券等方式，支持符合条件的大型城市棚户区改造、旧城(城中村)的城市改造等项目，并提供相应的综合金融服务。在小微企业服务方面，工行将抓住加快推进中小企业信用体系建设和小微企业信息整合等契机，有效解决小微企业发展中信息不对称的难题，进一步加大对小微企业的支持力度。

此外，工行还将通过定向开展并购贷款、提供投资银行服务等，继续支持优势企业整合产能、做大做强，通过出口信贷、内保外贷、全球供应链金融服务、工程+金融等，支持企业增强跨国经营能力。

新闻稿并显示，从上半年新增贷款的投向来看，工行突出支持了符合经济结构调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业和战略性新兴产业的发展，上述领域新增的贷款余额占到公司类贷款增量的95%，占公司贷款余额的比重已超过50%；上半年末小微企业贷款余额（含主要用于个体工商户的个人经营贷款）达到1.82万亿元，比年初增加518亿元，小微企业及个人经营贷款客户达到了59.5万户；上半年工行新增银行卡融资、消费贷款等个人类贷款2,518亿元。