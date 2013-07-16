港报财经评论：国策照顾股，也要看盈利--经济日报7月16日

国策照顾股，也要看盈利/林瑞芬

受中国内地经济数据未算太差的藉口，中、港股市昨齐涨。上证升1%至2,059；恒指升0.12%至21,303；大市成交额只有约459亿港元。淡静交投，强势个股类──环保节能、电讯及科网股等较获市场人士追捧。中国内地上半年经济数据公布得八八九九，大致定调经济的放缓未滑出下限。下半年发展，依国务院最近发放言论启示，还是要谷内需，以助经济稳中有进，转型升级。不过，投资者亦要搞清楚，内需要谷，着眼点已不同前，也不能保证经济于下半年可强力反弹。从刚公布的6月份社会消费零售额为18,827亿港元，同比名义增长13.3%，环比增1.26%；1月至6月份，乡村消费品零售额增长14.3%，胜于城镇消费品零售额增长12.5%的表现，显示乡村消费动力较佳，支持整体内需业。其次，6月份中国内地居民消费价格指数按年升2.7%，温和通胀有利消费品定价的调升。

传统零售业如服装鞋业、餐饮业，行业分别受产能过剩及行业竞争激烈因素影响，发盈警公司频现，谷内需，不是指相关股份可以受惠。未来中国全力要谷的内需范围，是偏重信息消费。有中国内地传媒报道，国务院常务会议研究部署促进信息消费，提出推进工业化和信息化深度融合，实施宽带中国战略，加快网络、通信基础设施建设和升级推动年内发放4G牌照，全面推进三网融合，并年内向全国推广。

路向清晰，所见电讯设备股份京信通信 、晨讯 及昂纳光通信 等涨7.5%至12%不等。惟这类设备股份，早前就受困业绩面弱的打击，大力发展信息消息又不是第一日才讲，相关股份股价急升有点藉消息炒作为主，还未有太大把握力度。相反，有盈利基本面加上消息配合，手机互联网融合股份仍是较有把握力一路反覆向涨，金山软件 、网龙 及腾讯 昨分别升3.7%至6.7%，后两者为再创52周新高股份。年初至今，具把握力，股价还处一浪高于一浪的确实不多，数来数去，都是那几类那几只。中资股份，则大部分以走超卖后反弹，反弹后回落，又超卖后反弹为主，看不通前景的还多。(B05)

................................................................

经济料稳定，大市续反弹/余少文

中国内地上半年经济表现揭晓，GDP7.6%符合预期，虽然不少6月数据差于5月以及预期，但李总明言经济增长保底，相信中国内地下半年经济状况可以稳定下来，有助市场消除少少不明朗因素而继续反弹。沪深两市继续反弹，可惜成交额只有2,000亿元人民币左右，仍欠缺放量走高的气势；国企指数更差，昨日一度升132点，最后只升11点收9,445点，成交额98亿港元，但有三分二主板H股上升；红筹指数升9点，收4,112点，成交额35亿港元。国家统计局公布6月和上半年余下宏观经济数据，上半年GDP降至7.6%，当中第二季7.5%，是过去三季最低，惟符合市场预期，可惜6月工业生产值升幅降至8.9%，固定资产投资又降至20.1%，是去年5月以来最低增长，只有零售销售增长13.3%高出预期也是今年最高增长月份。如连同上周公布的CPI、PPI、进出口贸易、贷币供应等数字，6月经济表现都较5月为差，也差于预期，难怪股市在6月出现凄惨走势。

虽然第二季GDP继续放缓，国务院总理李克强要求今年经济增长不跌穿下限，而中国将今年GDP目标订为7.5%左右，相信领导人不会空口讲白话，李总对中国内地经济作出保底言论。如以上半年7.6%作计算，下半年GDP差极也会有7.4%，即经济继续放缓的空间在收窄，甚至乎可能已见底及差极也可以横行，对于股市而言，有维稳作用。究竟中国会否对经济作出微调，不少人猜测，但房地产在经济增长中占重要位置，若然经济要稳定，相信中国不会大力打压房地产市场，即使会扩大房产税，料对楼市冲击有限，或是内房股近期回勇原因之一。若然经济令人失望表现影响A股以至H股早前走势，只要经济稳定下来，国指要上试10,000点问题不大，只担心中国对2014年的经济预期，若然维持7.5%左右水平还好，如下调目标至7%，则国指反弹过后会急挫，又会是中国政策拖住A、H股走势模式。

既然经济下半年有望稳定，应是跟中国政策而行的时候，除了经济改革外，国务院又要求提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照，以便实现十二五三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加；同时重点支持光伏骨干企业和加大财税政策支持，以及新能源汽车发展。故见到电讯设备股、环保股等昨日明显跑赢大市，尽管中国扶持上述企业并非今日才表态，但不排除短期会有政策出台，股份未来一段日子仍可以跑赢大市。(B06)