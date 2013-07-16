港报社评：双剑合璧栽培杰出残障生--星岛日报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
失明弱听又缺手感的曾芷君，文凭试中英文及通识3科皆获顶级佳绩，显示个人奋斗的成就，同时标志融合教育和特殊教育结合可以产生的美好成果。 她无惧由特殊学校的保护伞转往普通学校就读，由心光盲人学校转去英华女校重读中1。她今天的成绩，2所学校的合作栽培，功不可没。她由于手指缺乏触感，要以唇触代替手触。心光培养她打好基础技能，到她入读英华，所需课本仍然靠心光帮助翻译为点字，所做功课则由心光翻译为普通文字供英华教师批改。英华则为她融入校园生活提供良好环境和支援。 香港推行融合教育十多年，让肢体伤残、视障、听障、智障、过度活跃症、自闭症和特殊学习困难的学生，在普通学校上课，协助这些学生适应社会，同时教育一般学生和教师接纳和帮助需要特殊照顾的人士。曾芷君昨日成为融合教育的最佳代言人。 但英华全校只有她一名特殊教育学生，学校投入相当多资源去帮助她。因此融合教育是否成功，还要视乎其他成绩普通的特教生在校遭遇。 教育局推动融合教育，不止为每名特教生向学校提供额外津贴，而且举出不少学校克服困难的成功例子供参考。另一方面，有学校投诉支援不足，或者课堂秩序受到特教生影响，有学校拒收，另有学校则为了避免杀校而收取太多特教生。 不少特教生智力正常，外国研究显示自闭生不乏资优童。当局需要不断提升融合教育质素，令无论尖子或成绩普通者，都获得适当培育去发挥自己的才华。(A04)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别