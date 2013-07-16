港报社评：双剑合璧栽培杰出残障生--星岛日报7月16日

失明弱听又缺手感的曾芷君，文凭试中英文及通识3科皆获顶级佳绩，显示个人奋斗的成就，同时标志融合教育和特殊教育结合可以产生的美好成果。 她无惧由特殊学校的保护伞转往普通学校就读，由心光盲人学校转去英华女校重读中1。她今天的成绩，2所学校的合作栽培，功不可没。她由于手指缺乏触感，要以唇触代替手触。心光培养她打好基础技能，到她入读英华，所需课本仍然靠心光帮助翻译为点字，所做功课则由心光翻译为普通文字供英华教师批改。英华则为她融入校园生活提供良好环境和支援。 香港推行融合教育十多年，让肢体伤残、视障、听障、智障、过度活跃症、自闭症和特殊学习困难的学生，在普通学校上课，协助这些学生适应社会，同时教育一般学生和教师接纳和帮助需要特殊照顾的人士。曾芷君昨日成为融合教育的最佳代言人。 但英华全校只有她一名特殊教育学生，学校投入相当多资源去帮助她。因此融合教育是否成功，还要视乎其他成绩普通的特教生在校遭遇。 教育局推动融合教育，不止为每名特教生向学校提供额外津贴，而且举出不少学校克服困难的成功例子供参考。另一方面，有学校投诉支援不足，或者课堂秩序受到特教生影响，有学校拒收，另有学校则为了避免杀校而收取太多特教生。 不少特教生智力正常，外国研究显示自闭生不乏资优童。当局需要不断提升融合教育质素，令无论尖子或成绩普通者，都获得适当培育去发挥自己的才华。(A04)