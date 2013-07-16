港报社评：强攻结构改革，增长步向中速--信报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
中国第二季国内生产总值(GDP)增速降至7.5%。如今政府设定经济下滑幅度底线，据此进行结构改革，预料下半年政府不会推出大规模刺激。
从过去半年的情况看，经济下行压力的发展矛盾迄今依然十分突出，需要及早有效纾缓。中国经济从2007年增速高逾14%，回落至当前7.5%，增长由高速过渡向中速。
从今年上半年经济表现看，却又突显固有发展结构的顽固性。如今拉动增长的「三头马车」各有隐忧。据统计，今年上半年，最终消费拉动GDP 3.4%；而净出口只拉动GDP上升0.1%，上半年拉动增长的主力依然为投资。
如今在产能过剩压力不散等情况下，投资增长短期实难寄予厚望。很明显，在转换增长模式过程中，加强消费拉动迄今只能蹒跚而行。
照形势看，虽然政府提高了对经济下滑幅度的容忍度，但经济发展模式得以平稳转换，实在需要在增长稳定的前提下进行。今年上半年，各方的动力，都或多或少减弱，下半年情况若未能显着改善，相信三季度经济下行的压力会进一步显现。
中国推进转型的策略，演变为不再刻意刺激，货币政策强调盘活存量，以实增长模式的平稳转换，但关键显然在于底线能否守得稳。
在当下「稳增长、调结构」间，政策选择的确带有相当大的「两难」成分。按照二季度经济报告的数据，虽然不虞经济失速，不过，若投资未能发挥支持作用，如何守住「下限」，实难予市场信心。
因此，央行保持适度的货币宽松流动性的政策刺激，看来在现阶段还是有此需要。将于7月召开的年中经济会议，动向颇堪注视。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别