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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:05 BJT

中国证券：上半年券商业净利同比增长8%，融资融券等新兴业务收入增长加速

路透上海7月16日 - 据中国证券业协会网站公布数据，上半年整个券商行业实现净利润244.70亿元人民币，同比增长7.99%；其中99家公司实现盈利，占证券公司总数的86.84。数据显示，上半年券商的融资融券等新兴业务收入继续井喷，而且券商的杠杆率明显提高。

从业务收入构成来看，今年来股市大幅震荡，交投趋活跃，刺激券商业的经纪业务及自营业务等传统“靠天吃饭”的业务收入增长；不过融资融券、资产管理等新兴业务收入增速更快，大多出现倍增。

上半年券商业实现营业收入785.26亿元，较去年同期的706.28亿元增长11.2%；传统业务收入中，代理买卖证券业务净收入340.47亿元、证券承销与保荐业务净收入65.54亿元，证券投资收益(含公允价值变动)209.44亿元，这三项合计占营收的比例达78.4%，去年同期为79%。

上半年券商业融资融券业务利息净收入66.87亿元，同比增长2.1倍；受托客户资产管理业务净收入28.80亿元，同比增长1.76倍。

协会数据还显示，截至6月30日，国内114家证券公司总资产为1.87万亿元，净资产为7,172.46亿元，净资本为5,009.14亿元,客户交易结算资金余额5,690.00亿元。

若按业内常用的杠杆率（扣除客户保证金后的总资产／净资产）来计算，上半年券商业整体杠杆率为1.81倍，去年同期为1.48倍。这显示出在融资融券、约定式购回等创新业务推动下，国内券商正纷纷提高债务比重，做大资产负债表。

据国内媒体稍早报导，随着国内券商融资融券、约定购回式证券交易以及股权质押式回购等资本中介业务的不断推进，券商对融资的诉求也如饥似渴，通过各种融资方式扩大资产负债表,今年以来券商仅债务融资就接近2,000亿元，而去年全年仅为531亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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