港报社评：中央稳增长，清瘀血更须造新血 --经济日报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
内地第二季经济增速降至7.5%，外界对中央能否守住7.5%的全年增长目标存疑。中央要稳经济，须引导资源建立新增长引擎，才能避免经济滑出底綫而被迫再走粗放发展老路。 国统局虽指经济减速属中央主动调控的结果，惟多家机构忧虑中央年初定下全年经济增长7.5%的目标，难以达到，昨再调低今年内地经济预测。国务院总理李克强上任近4个月来，持续采倒逼手段，治理近年粗放式发展的沉疴，如上月制造钱荒。中央不惜逼经济转型，但亦冀下半年经济能守底綫，清瘀血外，更必须建立新引擎造血，此需在投资与消费两方面有新作为。 投资方面，经济转型并非只求降低投资，关键应是投资要由过去的大白象工程，转投促进转型升级的领域。如李克强再三强调要以人为本，将资源投向保障房、医疗等，才能发挥城镇化提振内需的效益。 消费方面，内地城乡居民收入持续高增长，民众并非没能力消费，惟在看病难、上学难、住房难等大山拦阻，遂倾向多储蓄、少消费。只有在社会安全网加大投资，才有望释放消费潜力。 惟此极考中央拿捏，因中央若把有形之手伸得太长，恐令一些经济新增长点误踏粗放发展老路。 破旧更要立新，中央仅做了第一步，接下来的关键是既要引导资金与政策推动有效益的领域，以形成经济新增长点、更要善用市场力量，发挥经济新引擎的效益。 否则经济放缓失速、转型又不果，中央为保社会以至政治稳定，便可能重走老路，经济转型既成镜花水月，更恐埋下更大的经济与社会炸弹。(A06)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别