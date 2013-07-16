国际油市：美国原油期货亚洲盘初上涨，因预计美国库存将进一步下降

0020GMT，美国原油期货 上涨0.23美元至每桶106.55美元，上日结算时上涨0.37美元。目前该合约距离7月11日触及的年内高点107.45美元仅不到1美元。布兰特原油 上涨0.04美元至109.13美元。

亚洲开发银行(ADB)周二表示，已调降亚洲新兴经济体今明两年的经济增长预估，因中国前景趋弱预示着亚洲其他地区的经济活动也将受到抑制。

埃及警方周一在开罗市中心对要求让穆尔西恢复总统职位的群众发射催泪瓦斯，而那些因为抗议行动阻碍交通而感到恼怒的驾驶人及路人也与抗议民众起冲突。(完)