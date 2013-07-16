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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 08:56 BJT

港报社评：校本评核制度有漏洞堵塞严管保考试公平--明报7月16日

现代书院23名学生，在校本评核抄袭，被考试及评核局取消整份中文科成绩，这批学生咎由自取。但教育界认为校本评核设计与运作存在作弊诱因，考试局应该研究采取更严谨做法。

教学界立法会议员叶建源表示，校本评核制度容易「出猫」，他说在制度设计上有方法避免这些情况，即是学生开始做作业和过程中，老师都要知道学生的思考过程。但若因课业繁重，老师无暇顾及，则问题就会暴露出来。

另外，发生抄袭事件的现代书院总校长陈纪笙认为，涉及此事的老师太诚实，如实把6份校本评核的功课上呈考评局，不排除有其他学校若知道某些学生的功课要呈交考评局，会要求学生做好些靓些再呈交。若有关情况出现，则反映有些学校为拉高学生成绩，罔顾诚信，破坏了公开考试最重要的元素──公平。

综合教学界人士的说法，校本评核有问题，而事态性质主要涉及文凭试的公平性，考评局可研议采取两项措施，首先，考评局通知学校的抽查做法，可以改为突击抽查，在学校事前不知情下，要求审视学生作业。其次，考评局应该要求学校封存学生的评核作业，须经严谨程序才可以开封。

整件事除了学生要负应有责任，当局应该跟进那个教师的角色。涉事23名学生都由同一名教师教导，同学一同犯学术抄袭，是否收到同一个信息的结果，值得探究，否则这次集体抄袭，看不到有其他共同基础。另外，考评局也要跟进现代书院校方是否做齐改善措施，务必促使校方切合要求，以保障该校学生的利益。(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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