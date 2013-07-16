港报社评：残障考生获佳绩的启示--文汇报7月16日

本年度文凭试放榜，多名残障考生都取得较为理想成绩。这些残障考生的经历，不但值得其他考生的尊重，对时下青年也有启示意义。任何年代的青年都会面对各种困难和考验，但自怨自艾并非解决良方，唯有奋发自强才能寻找自身的发展机遇。

今年文凭试中，有多名考生都成功克服了平常人难以想像的困难。自小因先天视觉神经萎缩而失明的曾芷君，最终以惊人毅力取得3科5**的佳绩。还有8名香港红十字会雅丽珊郡主学校的生命斗士，也成功克服了身体上的残障完成了文凭试挑战。他们比一般考生付出更多的努力，克服更多的困难。这些残障生展现出面对困难不屈不挠的斗志，令人钦佩，值得学习。

今年文凭试共诞生9名七科5**状元，其中一位是来自天水围的谢楚灏。他虽然出身于基层屋邨家庭，更成长自被称为「悲情城市」的天水围，但凭藉自身努力奋发向上，最终更成为今届的文凭试状元。他的成功固然由于其自身的勤奋，但家人宁愿节衣缩食也要让他接受较好的教育，让他能够将精力都投放到学习之上，说明家庭对青年成长、发展的重要性。

残障以及弱势考生在面对困境之下，仍然能够发奋努力，以顽强不屈的意志克服挑战的事迹，值得时下青年人学习。与这些残障学生相比，一些身体健全、家境良好的青年反而缺乏奋斗的精神，每当遇到困难时往往畏缩不前，甚至是怨天尤人。然而，任何时代的青年人都会面对不同的困难和挑战，关键是要刻苦努力，而不是一味归咎他人，一味的抱怨，这对自身发展、对社会都不是好事。(A06)