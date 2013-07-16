港报社评：残障考生获佳绩的启示--文汇报7月16日

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
本年度文凭试放榜，多名残障考生都取得较为理想成绩。这些残障考生的经历，不但值得其他考生的尊重，对时下青年也有启示意义。任何年代的青年都会面对各种困难和考验，但自怨自艾并非解决良方，唯有奋发自强才能寻找自身的发展机遇。
今年文凭试中，有多名考生都成功克服了平常人难以想像的困难。自小因先天视觉神经萎缩而失明的曾芷君，最终以惊人毅力取得3科5**的佳绩。还有8名香港红十字会雅丽珊郡主学校的生命斗士，也成功克服了身体上的残障完成了文凭试挑战。他们比一般考生付出更多的努力，克服更多的困难。这些残障生展现出面对困难不屈不挠的斗志，令人钦佩，值得学习。
今年文凭试共诞生9名七科5**状元，其中一位是来自天水围的谢楚灏。他虽然出身于基层屋邨家庭，更成长自被称为「悲情城市」的天水围，但凭藉自身努力奋发向上，最终更成为今届的文凭试状元。他的成功固然由于其自身的勤奋，但家人宁愿节衣缩食也要让他接受较好的教育，让他能够将精力都投放到学习之上，说明家庭对青年成长、发展的重要性。
残障以及弱势考生在面对困境之下，仍然能够发奋努力，以顽强不屈的意志克服挑战的事迹，值得时下青年人学习。与这些残障学生相比，一些身体健全、家境良好的青年反而缺乏奋斗的精神，每当遇到困难时往往畏缩不前，甚至是怨天尤人。然而，任何时代的青年人都会面对不同的困难和挑战，关键是要刻苦努力，而不是一味归咎他人，一味的抱怨，这对自身发展、对社会都不是好事。(A06)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别