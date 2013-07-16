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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:07 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月16日

**上海证券报**

--投资银行摩根大通董事总经理兼中国区全球市场业务主席李晶表示，展望下半年乃至全年经济发展走势，预计第三季度中国GDP增长速度是7.4%，并将全年GDP增速由7.6%调至7.4%，预计2014年GDP增速为7.2%，此前预计为7.7%。

**第一财经日报**

--中诚信国际发布跟踪评级报告，决定将“2012年芜湖中小企业集合票据”的发行人安徽精诚铜业 主体信用等级由A-调降至BBB+，并将集合票据的债项评级仍维持AAA，这是今年以来首个被降级的集合债发行人。

--LVMH 集团旗下私募基金L Capital Asia与广东丸美生物技术股份有限公司达成战略合作协议，业内猜测，L Capital Asia此次投资丸美金额为1亿美元，所占股份为49%，丸美CEO孙庆怀表示，L Capital Asia为丸美第二大股东。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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