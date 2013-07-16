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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:17 BJT

东京汇市：美元守住反弹势头，静候美联储主席贝南克国会作证

美元兑日圆 报99.91日圆，守住过去两个交易日的涨幅，上周曾触及98.20的低位。美元兑日圆第一道阻力位在7月8日高点101.54日圆。

日圆周末前可能遭遇更多压力，因预期周日举行的日本参议院选举中，首相安倍晋三的执政阵营可望获得大胜，安倍将获得更多空间来藉由放宽货币政策来振兴经济。

欧元兑美元 在亚洲盘初持平，报1.3054美元，欧元在上周贝南克讲话之后曾接近1.32美元的高位，但从那以后就脚步不稳。

欧元也受到德国出口下滑以及葡萄牙政局的拖累。

澳元微幅上涨，此前例如巴西雷亚尔等新兴市场货币在周一因中国数据而大幅上涨。该数据显示中国经济并未如某些人所担心的那么糟糕。

澳元 上涨0.2%，报0.9127美元，脱离周五所及的三年低位0.8998美元。(完)

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