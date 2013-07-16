企业并购：加拿大Weston家族通过Loblaw洽购Shoppers，扩大商业帝国

路透多伦多7月15日 - 加拿大最大的食品杂货商拟收购国内最大的药房连锁店，是该国第二富有的家族Weston的最新动作。Weston家族131年前靠多伦多的一家面包厂起家，这次收购是为继续扩大自己的食品和服装帝国。

Weston家族的Loblaw Companies 对Shoppers Drug Mart 发起124亿加元的友好收购要约，对Weston的商业帝国而言不啻为锦上添花，该家族旗下现有英国百货店Selfridges和Fortnum & Mason，高档零售店加拿大Holt Renfrew和爱尔兰Brown Thomas，面包店和杂货店更是遍布整个北美。

尽管美国同业Target 今年早前入驻加拿大，沃尔玛 在加国也有众多门店，但从现状看来，Weston家族不会让外国竞争对手轻易在加国零售业占据主导地位。

总部位于多伦多的Loblaws是加国零售业硕果仅存的少数几家大型商家之一，它旗下许多品牌的标识中都有一片小枫叶。

Weston家族在国内以慈善事业和常给家族男性后代取以“G”开头的名字为人所熟知。该家族通过George Weston 持有63%的Loblaws股权。

该家族的鼻祖George Weston在1882年接手一家多伦多面包店，后与儿子Garfield一起在战争年代将面包店做成了英格兰最大的饼干厂商。

Weston家族通过加拿大George Weston和英国Wittington Investments拥有或控制着几十家零售商和食品公司，其中Wittington Investments持有英国Associated British Foods 、Fortnum & Mason和Heal & Son的多数股权。

该家族对其零售和食品帝国的所有业务分支都有很高的参与度，George的孙子和曾孙们经营着Weston遍布全球的事业，包括慈善和零售事业。

Weston家族在政治和公共服务领域也很活跃。George的儿子Garfield Weston在二战期间曾担任英国议会保守党议员；孙子Galen Weston的妻子Hilary Weston曾在1997年至2002年期间担任安大略省的副总督。

据福布斯称，Westons家族拥有80亿美元财富，仅次于加拿大最富有家族、汤森路透的东家Thomson家族。据Canadian Business杂志，Thomson家族拥有244亿加元财富。

Westons家族位于英国的慈善基金Garfield Weston Foundation自55年前成立以来，捐赠额已超过6.8亿英镑(10.3亿美元)(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)