《中国金属焦点》银行信贷收紧，以铜为担保的融资方式受到青睐

**铜需求增大**

铜以美元计价，因此进口商可以用铜作为抵押品，获得比人民币贷款利率更低的贷款。进口商可以先预付一小部分进口铜的金额，然后从银行获得贷款来支付其余部分。

进口公司把铜卖掉，然后按照自己的想法将钱投资出去，直到需要向银行还贷的时候，这通常是在放贷六个月后。

中国政府此次针对的问题之一是，那些买卖中国免税区保税仓库中的商品的企业所获得的贷款。

自5月以来，政府严令银行业在发放外币贷款之前必须要求提供更多文档来详细说明交易情况。此举目的在于打击虚假贸易套利行为。

新规已经对利用保税仓库收条而非实际金属作为抵押品的交易产生了影响。企业不得不重新进口铜，而非利用收条获得贷款。

进口需求也有所上升，因消息人士称，现在银行要求保税仓库的收条上写明借款方确实持有支持其现有贷款的实货铜。

这样一来铜受到抢购。中国5月精炼铜进口较4月上升27%，6月又增6%，达到379,951吨的九个月高点。

实货铜持有量不足以支持其现有贷款的企业，可能会被外汇监管部门调降贸易地位，丧失进行跨境人民币交易的权利。

**难以根除**

迈科金属集团总裁何金碧近期在香港一个行业会议上表示，审查趋严已经影响到约2,000家小型铜贸易公司。

银行亦将还款期限从六个月缩短至90天，并要求某些小公司将存贷比从原来的10%提高至20-30%。

“新的监管规定加大了获取贸易贷款的成本，”渣打银行分析师朱慧表示。

“但这难以完全杜绝以铜融资行为，因为要想确定哪些公司从事的是正当交易，哪些公司是利用铜进口进行套利，几乎是不可能的。”

据说银行业会鼓励这类交易，因为这类交易中的贷款是表外资产，可以绕过中国政府的每月贷款配额限制。

“有银行经理给我们讲解如何通过利率或汇率差来赚更多的钱，如何把钱投资到他们的金融产品上从而迅速获利，”本地一位铜贸易公司的经理表示。(完)