《中国金属焦点》银行信贷收紧，以铜为担保的融资方式受到青睐

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
**铜需求增大**
铜以美元计价，因此进口商可以用铜作为抵押品，获得比人民币贷款利率更低的贷款。进口商可以先预付一小部分进口铜的金额，然后从银行获得贷款来支付其余部分。
进口公司把铜卖掉，然后按照自己的想法将钱投资出去，直到需要向银行还贷的时候，这通常是在放贷六个月后。
中国政府此次针对的问题之一是，那些买卖中国免税区保税仓库中的商品的企业所获得的贷款。
自5月以来，政府严令银行业在发放外币贷款之前必须要求提供更多文档来详细说明交易情况。此举目的在于打击虚假贸易套利行为。
新规已经对利用保税仓库收条而非实际金属作为抵押品的交易产生了影响。企业不得不重新进口铜，而非利用收条获得贷款。
进口需求也有所上升，因消息人士称，现在银行要求保税仓库的收条上写明借款方确实持有支持其现有贷款的实货铜。
这样一来铜受到抢购。中国5月精炼铜进口较4月上升27%，6月又增6%，达到379,951吨的九个月高点。
实货铜持有量不足以支持其现有贷款的企业，可能会被外汇监管部门调降贸易地位，丧失进行跨境人民币交易的权利。
**难以根除**
迈科金属集团总裁何金碧近期在香港一个行业会议上表示，审查趋严已经影响到约2,000家小型铜贸易公司。
银行亦将还款期限从六个月缩短至90天，并要求某些小公司将存贷比从原来的10%提高至20-30%。
“新的监管规定加大了获取贸易贷款的成本，”渣打银行分析师朱慧表示。
“但这难以完全杜绝以铜融资行为，因为要想确定哪些公司从事的是正当交易，哪些公司是利用铜进口进行套利，几乎是不可能的。”
据说银行业会鼓励这类交易，因为这类交易中的贷款是表外资产，可以绕过中国政府的每月贷款配额限制。
“有银行经理给我们讲解如何通过利率或汇率差来赚更多的钱，如何把钱投资到他们的金融产品上从而迅速获利，”本地一位铜贸易公司的经理表示。(完)
(编译 朱晓军/郑茵 审校 徐文焰/侯向明)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别