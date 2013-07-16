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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 09:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月16日-7月23日

路透7月16日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。    
        
 日期     时间   国家    规模        发行细节
 7/16            西班牙              标售6个月和12个月期国库券
 7/16            希腊                标售13周期国库券
 7/17            日本                12个月期贴现国库券
 7/17            日本                五年期公债
 7/17            德国    40亿欧元    10年期联邦公债
 7/18            西班牙              公债标售
 7/18            日本                三个月期贴现国库券
 7/18            葡萄牙              国库券标售
 7/18            法国                标售BTAN中期债券
 7/18            法国                标售OATi指数关联债券
 7/22     1350   法国                BTF国库券
 7/23            美国                标售两年期公债
 7/23            西班牙              标售3个月和9个月期国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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