《香港报摘》--其他报纸重要消息7月16日

* 明报：

--瑞信早前发出研究报告，指出整体网络表现最好的是数码通 ，而敬陪末席的是香港电讯 旗下PCCW Mobile。瑞信电讯分析员认为，数码通、和记电讯 及CSL仍享有网络优势，但差距逐步被香港电讯及中移动香港追近。

--平安保险 和太保 上半年的整体保费收入录得增长，其中平保按年升13%至1,443亿元人民币，太保按年升9%至986亿元，但两者6月份的保费收入分别按年倒退8.2%和38.6%。

* 星岛日报：

--食物及衞生局局长高永文于立法会上宣布，会将大埔私家医院地皮交还发展局，有关土地会规划作公营房屋用途，而剩下的两幅未用私家医院用地，大屿山地会考虑预留作北大屿山公立医院扩建之用，将军澳地则考虑发展中医院。(A08)

* 苹果日报：

--中国人寿 公布，首六个月保费收入为2,026亿元人民币，按年增长9.28%；但单计6月份则有476亿元人民币保费收入，按年及按月分别大增51.59%及145.36%。

--汇源果汁 宣布大股东朱新礼将退任公司总裁，但会留任主席及执行董事。汇源会委任苏盈福任新行政总裁，他曾在金宝汤任亚洲区总裁及曾任李锦记集团行政总裁和董事会成员。

* 东方日报：

--2014年到期首批iBond ，本月底第四次派息，每手实际派息188.5港元，连同过去三次派息，持货至今投资者，每手合共获派915港元，两年间回报率达9.15%，比同期恒生指数表现好。

--置富产业信托 公布截至本年6月底止半年业绩，总收益及物业收入净额俱创上市新高，分别为6.092亿港元及4.375亿港元，按年分别上升13.4%及14.5%，主要受惠于旗下商场租金调升，以及去年2月新收购的和富荟及丽城荟带来收入入帐。

* 文汇报：

--土地注册处显示，近月南丰集团再斥9.08亿港元购入西环德辅道西43号及45号地盘，地盘规划属商业用途，估计未来亦会发展酒店，可发展楼面约10.59万方尺，预计可提供约400至500个房间。

--鞍钢 发盈喜，按中国会计准则，预期截至2013年6月30日止六个月股东净利润为7.02亿元人民币，实现转亏为盈。

* 大公报：

--香港货品编码协会自今天起，一连三天在科学园设立香港物联网科技应用中心，向中小企推广RFID(无綫射频识别)技术应用在不同的行业上，以减省清点存货的时间和人力，也有助制造商改善出入货品操作。

--国泰航空 公布与港龙航空上月合并载客量为248.4万人次，按年增长2.9%，累计今年首6个月载客量提高1.3%。上月货运量减少4.3%；而上半年跌1.8%。上月客运需求显着上升，受惠于学童返港，加上暑期旅游旺季开始，整体需求畅旺。(完)