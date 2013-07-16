更新版 1-香港个股：百度拟以19亿美元全购网龙旗下手机应用平台公司

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 百度拟全购手机应用平台公司91无线，作价19亿美元
* 网龙出售持股占10.9亿美元
* 91无线正申请在创业板上市，若交易落实分拆将不再进行
* 网龙股价高位回吐 (新增细节和股价表现)
路透香港7月16日 - 全球最大的中文搜索引擎--百度 拟斥资19亿美元收购网龙网络有限公司 控股的91无线网络有限公司的全部股权，而网龙出售股权所获取的代价占10.9亿美元。
在中国从事网路游戏与移动互联网平台开发的网龙周二宣布，拟以10.9亿美元代价出售其持有57.41%的91无线网络有限公司股权予百度，而百度同意其须以相同条款及条件，自其他股东购买91无线的股份。91无线全部已发行股本的总购买价为19亿美元。
网龙表示，与百度将继续协商交易具体条款并于8月14日前就最终确定文件条款达成一致。
网龙并称，截至目前为止，91无线仍在获取分拆在创业板上市批准的期间。然而倘建议出售发生，建议分拆及建议上市将不会有效，反之亦然。公司将根据上市规则于有需要时另行公布。
91无线于2007年成立，主要从事开发和营运两个在国内领先的智能手机应用分发平台--91助手及安卓市场、社区网站、91桌面、91熊猫看书等产品。通过91无线智能手机应用分发平台下载应用的下载量至今已逾100亿次。根据艾瑞2011-2012年报告，依据活跃用户数和累计下载次数，91无线是国内最大的一个第三方应用下载渠道。
网龙相信，百度在业务及策略上与91无线有众多可以长远互补合作的空间，并可通过这次收购在无线市场上获得更好的市场地位。计及建议出售的条款及代价，网龙认为是次交易将可提高公司之盈利及扩大资本基础，并继续加大对网络及移动游戏业务的投入，用于研发和创新。此外，网龙与百度未来会就其他业务发展探讨合作。
公布出售后，网龙股价大挫，午盘初段跌18.51%，报19.68港元。该股过去一个月累计大涨37%。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别