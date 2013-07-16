更新版 1-香港个股：百度拟以19亿美元全购网龙旗下手机应用平台公司

* 百度拟全购手机应用平台公司91无线，作价19亿美元

* 网龙出售持股占10.9亿美元

* 91无线正申请在创业板上市，若交易落实分拆将不再进行

* 网龙股价高位回吐 (新增细节和股价表现)

路透香港7月16日 - 全球最大的中文搜索引擎--百度 拟斥资19亿美元收购网龙网络有限公司 控股的91无线网络有限公司的全部股权，而网龙出售股权所获取的代价占10.9亿美元。

在中国从事网路游戏与移动互联网平台开发的网龙周二宣布，拟以10.9亿美元代价出售其持有57.41%的91无线网络有限公司股权予百度，而百度同意其须以相同条款及条件，自其他股东购买91无线的股份。91无线全部已发行股本的总购买价为19亿美元。

网龙表示，与百度将继续协商交易具体条款并于8月14日前就最终确定文件条款达成一致。

网龙并称，截至目前为止，91无线仍在获取分拆在创业板上市批准的期间。然而倘建议出售发生，建议分拆及建议上市将不会有效，反之亦然。公司将根据上市规则于有需要时另行公布。

91无线于2007年成立，主要从事开发和营运两个在国内领先的智能手机应用分发平台--91助手及安卓市场、社区网站、91桌面、91熊猫看书等产品。通过91无线智能手机应用分发平台下载应用的下载量至今已逾100亿次。根据艾瑞2011-2012年报告，依据活跃用户数和累计下载次数，91无线是国内最大的一个第三方应用下载渠道。

网龙相信，百度在业务及策略上与91无线有众多可以长远互补合作的空间，并可通过这次收购在无线市场上获得更好的市场地位。计及建议出售的条款及代价，网龙认为是次交易将可提高公司之盈利及扩大资本基础，并继续加大对网络及移动游戏业务的投入，用于研发和创新。此外，网龙与百度未来会就其他业务发展探讨合作。

公布出售后，网龙股价大挫，午盘初段跌18.51%，报19.68港元。该股过去一个月累计大涨37%。(完)

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