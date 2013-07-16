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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:47 BJT

****《港报快速浏览》--7月16日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：残障考生获佳绩的启示--文汇报                                      
 港报社评：中央稳增长，清瘀血更须造新血--经济日报                            
 港报社评：强攻结构改革，增长步向中速--信报                                  
 港报社评：校本评核制度有漏洞堵塞严管保考试公平--明报                        
 港报社评：双剑合璧栽培杰出残障生--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：国策照顾股，也要看盈利--经济日报7月16日                       
 港报财经评论：贝南奇演说影响美汇--信报7月16日                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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