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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 09:56 BJT

路透调查：欧洲央行今年料将不会进行长期再融资操作--交易商

路透班加罗尔7月15日 - 路透调查周一访问欧元货币市场交易商的结果显示，大多数受访者认为欧洲央行今年不太可能实施三年期再融资操作。

欧洲央行曾在2011年12月及2012年2月各进行过一次长期再融资操作(LTRO)，挹注市场资金超过一万亿(兆)欧元，以支持银行业放贷并扭转信贷紧张的局面。

尽管自从去年底以来，欧元货币市场体系过剩的流动性持续下滑，但没有太多交易商认为欧洲央行会再度进行LTRO。22位受访者当中有16位认为欧洲央行今年不会实施。

本次调查的平均预估结果与路透6月10日的调查类似。

路透估算显示，欧元银行体系过剩流动性 为2,650亿欧元。

自从银行业向欧洲央行偿还部分三年期危机贷款之后，该项流动性即下降。

银行业下周料将偿还20亿欧元，比本周将偿还的12亿欧元还要多。

路透本项调查结果也显示，欧洲央行本周例行再融资操作中料将释出1,010亿欧元，规模与本周将到期的1,020.64亿欧元类似。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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