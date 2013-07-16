版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 09:57 BJT

金属期市：伦铜攀升，受益于对美联储刺激政策动向的预期

美国6月零售销售增幅逊于预期，这是经济增速放缓的最新信号，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑缩减货币刺激规模之际，提醒其慎重行事。

亚洲开发银行(ADB)周二表示，已调降亚洲新兴经济体今明两年的经济增长预估，因中国前景趋弱预示着亚洲其他地区的经济活动也将受到抑制。

中国旨在控制信贷增长扭曲的举措，导致利用大宗商品作为筹资抵押的需求上升，并扭曲了铜的国际贸易。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李爽 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐