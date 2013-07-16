更新版 1-中国公开市场：1,600亿央票到期央行仍无动作，彰显维稳心态

* 本周到期1,600亿元央票，且全部在周二

* 央行仍未出手回收流动性，维稳心态可见一斑

* 公开市场一级利率低于二级，亦是掣肘 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月16日 - 在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。

业内人士认为，大型银行分红尚未全部结束，加之随后月末将至，为防止不确定因素对资金面再造成扰动，央行宁可“少一事，不增事”，继续冷处理。

北京一基金公司交易员表示，银行“7月份的缴税分红可能还没结束，央行不会贸然再收了。等流动性再宽一点的时候才会考虑。”

银行间市场隔夜回购加权利率 最新报在3.0209%，为近两个月低点。上周因无央票和回购到期，公开市场既无资金投放也无回笼。

另外，目前二级市场资金和现券利率高于公开市场发行利率，或也掣肘操作重启。

“现在发央票，(收益率)高了，以后的利率中枢就此确立；低了，市场整体收益哗啦就下来了。”上海一券商交易员称。

剩余期限约2.1个月的央票1301010券最近一笔成交 在3.70%；而公开市场今年5月重启三个月央票发行后，收益率一直持平在2.9089%。最后一次央票发行在6月20日，当日发行量20亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 1,600

正回购到期 --

逆回购到期 --

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