更新版 1-中国公开市场：1,600亿央票到期央行仍无动作，彰显维稳心态

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 本周到期1,600亿元央票，且全部在周二
* 央行仍未出手回收流动性，维稳心态可见一斑
* 公开市场一级利率低于二级，亦是掣肘 (新增市场评论和更多背景)
路透上海7月16日 - 在公开市场连续三周操作空窗后，中国银行间资金市场隔夜加权利率已跌至近两个月低点。不过，面对当日1,600亿元人民币大规模央票到期，中国人民银行周二仍无任何操作，其维护市场稳定的心意可见一斑。
业内人士认为，大型银行分红尚未全部结束，加之随后月末将至，为防止不确定因素对资金面再造成扰动，央行宁可“少一事，不增事”，继续冷处理。
北京一基金公司交易员表示，银行“7月份的缴税分红可能还没结束，央行不会贸然再收了。等流动性再宽一点的时候才会考虑。”
银行间市场隔夜回购加权利率 最新报在3.0209%，为近两个月低点。上周因无央票和回购到期，公开市场既无资金投放也无回笼。
另外，目前二级市场资金和现券利率高于公开市场发行利率，或也掣肘操作重启。
“现在发央票，(收益率)高了，以后的利率中枢就此确立；低了，市场整体收益哗啦就下来了。”上海一券商交易员称。
剩余期限约2.1个月的央票1301010券最近一笔成交 在3.70%；而公开市场今年5月重启三个月央票发行后，收益率一直持平在2.9089%。最后一次央票发行在6月20日，当日发行量20亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。
2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) --
(周四) 待定
央票 （周二） --
（周四） 待定
央票到期 1,600
正回购到期 --
逆回购到期 --
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别