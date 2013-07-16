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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:09 BJT

台湾债市：五年公债殖利率随美债微跌，反应美6月零售数据不如预期

路透台北7月16日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二盘初小幅走跌。受到美国6月零售销售增长不如预期影响，市场预期美国第二季经济成长恐令人失望，令美债殖利率周一收低，台债早盘也因此微幅走低。

交易员认为，市场静待美联储主席贝南克周三赴众议院证词陈述，台债观望气氛偏浓，续处于量缩整理格局，近日仅随美债稍作整理，加上今日午间将标售两年期公债102/7，市场推估得标利率料在0.70%附近，主因本地银行间资金偏滥，且近日台币升值，外商银行也有资金去化的需求。

路透周一的调查显示，台湾周二将标售的两年期公债102/7 得标利率将落在0.70-0.72%。

交易员观察市场最新动态：

* 美债殖利率周一收跌，因6月零售数据增长不如预期

* 市场静待贝南克周三谈话，观望气氛偏浓令台债量缩整理

* 今日两年期公债102/7得标利率料将靠近市场预期区间的下缘

* 台币IRS 五年期报价在1.2750/1.2800%，大致持平上日

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在1.055-1.070%

* 102/6暂看在1.450-1.480%

本地时间10:02最新报价：

* 102/2殖利率走跌0.85基点，报1.0550%。

* 102/6殖利率走低1.35基点，报1.4630%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周二展望：公债价格上扬，因零售销售数据令人失望

* 综述：美国6月零售销售温和增长，显示消费者支出放缓

* 美股业绩焦点：花旗集团第二季获利大增42%，受益于市场形势改善

* 中国投资分析：中国经济减速，全球投资人重新评估中国题材投资策略 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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