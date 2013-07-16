《中国新债预测》10年续发国债收益率预测均值3.64%，需求或中性偏空

* 招标品种：财政部第11期10年固息国债第二次续发

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(17日)9:30-10:30

* 受访人数：8位（银行、券商）

* 预测区间：3.59%-3.67%

* 预测均值：3.64%（按各家机构预测值平均）

路透北京7月16日 - 中国财政部周三将招标续发行10年固息国债。路透调查显示，虽然投标考核对明日新债需求构成托底支撑，但近期一级多只长期限新债招标需求缺乏暖意，或说明部分机构对该类券种配置步伐有所放缓；加之二级市场现券连续疲弱，未来走势预期仍不明确，预计明日新债需求中性偏空概率更高，收益率预测均值3.64%。

广发银行金融市场部资深交易员郝一珺表示，预计明天国债的需求比较一般。从近期进出口行、今天国开行等一级招标情况看，商业银行可能是放慢了配置的速度。

“现在还没有找到一个特别舒服的逻辑，我认为可能的原因包括：一个方面，受外汇占款扰动，整个下半年资金或被动收紧；另外，经过6月的风波后，机构心态比较谨慎，央行后面的态度还不明朗。”他说。

国开行周二首次增发今年27-31期固息金融债，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。交易员称，近期二级市场现券走势不振，在6月跌势中表现曾相对抗跌的长债此次亦疲弱，加之最近招标的几只长债需求偏淡，一二级市场联动令相关券种缺乏买需。

上海一银行交易员亦预期，明日新债招标机构的参与热情或中性偏淡。他认为，上周资金面的适度宽松，却未能对现券形成实质利好，市场的疲弱或一定程度拖累明日新债发行，预期中标收益率在3.63%附近。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种的最新收益率报在3.6102%；二级市场目前剩余期限约9.86年的今年第11期固息国债130011券最新成交报价 为3.6179%。

针对下一步二级市场中长端券价定位，业内人士的预期存在分歧。安信证券资深固定收益分析师袁素认为，虽然上周债市收益率有所调整，不过目前中长端期限利差还是比较窄，所以现在整体看中长端风险还是比较大，不排除后面收益率会继续往上走。

她解释称，国债倒挂现象终会解决，短端收益率往下走亦存在空间。不过从目前市场情绪，以及资金利率支撑的短端定价水平看，下一步推动中长端收益率向上可能性或略大一些。

中国银行间债市上周现券未能延续此前暖意转为走弱，受累于资金前景尚存不确定性，致场内偏空情绪暂难见消散。

不过国信证券最新报告对三季度持相对乐观的态度。该机构预期，利率品到期规模与计划发行规模构成的供需缺口在三季度也相对正面，10年期国债利率预计在未来2-3个月应该围绕在3.40%-3.60%区间。不过四季度受CPI重心走高以及增长回落预期淡化的影响，预计利率曲线存在增陡上行的可能。

先行指标表现低迷，中央提高对经济放缓的容忍度，机构纷纷下调对中国经济的预估，在这一系列铺垫后，7.5%的中国二季度经济增速还不算太糟糕，市场对此反应正面；不过，连续两季的增速回落也预示着中国经济未来仍面临较大的压力。

明日招标新债为今年第11期10年品种第二次续发，续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同；按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。