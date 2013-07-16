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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:22 BJT

日本股市：日经指数盘中升至七周半高位，因亚股美股上涨且日圆疲软

他预测日经指数8月初可能冲破15,000点。

“市场有些过热的迹象，”Tachibana分析师Kenichi Hirano称。“随时有可能出现获利了结，那可能限制日经指数上涨。”

日圆兑美元 周二亚洲盘初低见100.07日圆，上周四曾触及两周高点98.20。根据EBS最新数据，日圆兑美元报99.85日圆。

日圆疲软拉动主要绩优出口股。Panasonic 上涨1.9%，Nikon 和大金工业 分别扬升1.5%。 (完)

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