全球金融：ICE拟推出新的全球棉花期货合约--ICE Futures高管

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透纽约7月15日 - ICE Futures美国业务总裁兼首席运营官Ben Jackson周一表示，洲际交易所(ICE) 计划推出一个新的全球棉花期货合约，并将与现有的第二号指标合约合并。
Jackson在纽约参加由ICE和中国储备棉管理总公司主办的棉花会议上称，该交易所已“参与了有关推出新的国际棉花合约的深入讨论”。
他表示，该交易所尚未敲定新合约的各项规格，而现有的第二号棉花合约仍是指标合约。
他没有透露推出新合约的时间表。
Jackson解释此举的原因时，提到了中国在国际棉花市场扮演着更加重要的角色。
他表示，与全球客户的合作“让我们在看待中国在国际棉花市场与国际纺织行业的作用时有了很好的视角。”
“无论怎样强调这种作用都不过分。”(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别