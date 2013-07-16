全球金融：ICE拟推出新的全球棉花期货合约--ICE Futures高管

路透纽约7月15日 - ICE Futures美国业务总裁兼首席运营官Ben Jackson周一表示，洲际交易所(ICE) 计划推出一个新的全球棉花期货合约，并将与现有的第二号指标合约合并。

Jackson在纽约参加由ICE和中国储备棉管理总公司主办的棉花会议上称，该交易所已“参与了有关推出新的国际棉花合约的深入讨论”。

他表示，该交易所尚未敲定新合约的各项规格，而现有的第二号棉花合约仍是指标合约。

他没有透露推出新合约的时间表。

Jackson解释此举的原因时，提到了中国在国际棉花市场扮演着更加重要的角色。

他表示，与全球客户的合作“让我们在看待中国在国际棉花市场与国际纺织行业的作用时有了很好的视角。”