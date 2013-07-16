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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:39 BJT

台湾汇市：台币盘初随韩元重拾升势，出口商及外资小幅抛汇

路透台北7月16日 - 台币兑美元 周二盘初走升。受到韩元走升的影响，台币早盘也重拾升势，出口商及外商温和抛汇。

交易员表示，上日央行指示银行午后三点半以后禁止收受客户美元下单，今日也持续影响盘面。在忌惮央行可能有所〞动作〞之下，银行交易以实质抛补为主，交易不算踊跃。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.81-29.85，上日在29.87-29.90。上日收于29.932。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点仍为折价，报价为-0.035/-0.025。

本地时间10:27时，台北外汇中心的台币兑美元交易升1.06角报29.846。

交易员观察市场最新动态：

* 外资和出口商小幅抛汇

* 台股 盘初平盘附近震荡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.8-29.9

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