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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元微升并突破重要阻力位，因海外投资者抛售美元

“另外也有点预期出口商的美元卖盘会大增，”一汇市交易员称。

大宇造船 及三星重工业 周一分别宣布接获价值10亿美元以上订单，市场因预期终将出现这些订单带来的美元卖盘。

但交易员表示，投资人顾忌韩国外汇当局出手干预以减缓韩元升速的风险。

韩元兑美元这个月已升值逾2%。6月时韩元贬值1.1%。

三年期公债9月期货 上涨0.09点，至105.72，跟随美债升势。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,119.1 1,122.0

日圆/韩元 11.2096/138 11.2289

韩国公债期货* 105.72 105.63

韩国综合股价指数 1,868.58 1,875.16

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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