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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 10:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元持坚，因对澳央行8月降息的预期减弱

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* 澳元兑美元仍守在0.9150上方，因对澳洲央行8月降息的预期回落

* 盘初的时候市场预计澳洲央行8月降息的机率为68%

* 会议记录未表明澳洲央行在7月的政策会议上就降息展开认真讨论

* 澳洲央行会议记录指出澳元贬值的影响，令预期的降息机率降至53%

* 澳元/美元阻力位在0.9188(周五高位及0.9306/0.8998跌势的61.8%回档位)

* 澳洲央行仍认为澳元有进一步贬值的空间

* 澳洲央行希望，澳元贬值会有助于使经济恢复平衡，并对通胀产生最小影响

* 澳洲央行维持宽松倾向，但市场对于其时间点不太确定。(完)

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