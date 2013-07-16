台湾货币市场：台积电现金股利汇入保管行，拆出与短票买需加大

* 台积电巨额现金股利进入银行体系，市场资金更宽裕

* 票券商避免与保管行交易，以免影响资金调度

* RP券源短缺依旧，周五才有机会改善

记者 董永年

路透台北7月16日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示，因应下周现金股利发放，全球晶圆代工龙头--台积电 将高达777亿台币的资金分批汇入保管银行，令市场资金满溢。惟拆入端也有需求，使得隔拆市场的成交金额略为放大。

〞今天钱非常多，台积电先将资金分几批到各银行去。〞一位公股银行资金调度人士说。

另一票券商调度人士则指出，台积电现金股利放在几家保管银行，导致这几家金融机构对短票的需求大增，不过为避免在股利发放前一日将资金抽离导致资金调度受影响，因此能避就避。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负8亿台币，累计超额准备为709亿，加计前期1%的超额准备为1,762亿台币。

本地时间11:55时，

**台币兑美元 走升1.20角报29.832。

**台股 微跌0.16%，报8,241.35点；成交量 报577.05亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.500%。

**民间法人买票量大**

短票市场方面，今日发票量依旧不多，除银行买气仍热络外，民间企业法人今日买票的量不少。票券商表示，民间法人买票主要是因应即将来临的现金股利发放热潮，由于银行定存无法承做一个月内，因此选择短票做为停泊标的。

一票券商调度人士称，下周三台积电即将配发巨额现金股利，预计主办银行会在前一日将资金抽离货币市场。为避免影响资金调度，因此多会选择不与这些银行交易。

〞23日钱就会抽走，能避就避。〞该调度人士表示。

票券商普遍指出，今日资金缺口有限，发票量都不大，不过买票需求仍高，惟30天期短票的成交利率仍持稳在0.68%附近，难见下调机会。

台湾央行今日存单到期金额1,566.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 。

本周央行存单到期总额为1兆4,778.2亿台币，其他交易日落点分别为周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

**RP缺券状况明显**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二表现持平。资金调度人士认为，目前整体市场资金偏松，今日交割台积电 137亿台币公司债，无碍市场资金调度，RP利率仍持稳在既有区间低位。

交易商表示，近期资金情势仍偏宽裕，投信、寿险都多钱，然RP券源短缺、苦缺新增券源，普遍以到期续作为主，券商端自19日起才会陆续有中油及台电等新券加入。

中油将于19日、22日及25日分别发行7年、10、5年年期公司债，金额为33亿、61亿、52.5亿台币；台电则将于22日、23日发行7年、10年期公司债各40.5亿、16亿台币。

“最近不太敢补新券!”一位大型票券商交易员说。

上述大型票券市场人士亦称，今天资金情势还算松，投信还是有新钱待消化，现在仍以债券库存量到期续做为主，近期因为利率风险不太敢增购新券，且手边也钱多，没什么资金缺口。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。