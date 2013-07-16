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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 11:00 BJT

香港个股：太古地产以6,400万美元在美国迈阿密购地，并纳入综合发展项目

路透香港7月16日 - 太古地产 全资拥有的Swire Properties Inc周二宣布，以超过6,400万美元购入一幅位于美国迈阿密市的土地，并计划将之纳入公司耗资约10亿美元的Brickell CityCentre综合发展项目的蓝图。

公司的新闻稿称，购入的土地占地1.55英亩，现时为北方信托银行(Northern Trust Bank) 佛罗里达州总部的700 Brickell Avenue土地。该土地将纳入Brickell CityCentre综合发展项目的蓝图。

该项目位于佛罗里达州迈阿密市的Brickell金融区，首期工程正在进行中，将兴建一座购物中心、两座住宅大厦、休闲式商务酒店“迈阿密东隅”、一所健康中心和甲级办公楼。

Swire Properties负责太古地产于美国的地产业务。

太古地产早盘中段股价升1.27%，报23.85港元；过去一个月涨约4.6%。 (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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