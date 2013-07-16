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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 11:03 BJT

中国新债：国家电网下周二将发行100亿元中期票据，期限三年

路透北京7月16日 - 中国国家电网公司周二公告称,将于下周二(23日)在银行间债市簿记建档发行100亿元人民币中期票据，期限三年。 具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 国家电网公司 100 100 3 7/23簿记建档 工商银行 AAA 7/24 7/25

上海银行 ============================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所(here) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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