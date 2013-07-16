版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 11:32 BJT

澳新汇市：澳元兑美元上涨，市场对澳央行降息预期降低

“市场判断澳洲央行的基调略有变化，下月降息的可能性稍有下降，”瑞银集团(UBS)的利率分析师Andrew Lilley表示。

“可能反应过度了，因为情况并没有太大变化，”Lilley表示，其仍预计8月降息。

澳元首道阻力位在0.9188，这是上周0.8998-0.9306走势的61.8%回档位。支撑位在0.9000附近。

新西兰元小幅下跌，因数据显示第二季新西兰通胀率降至13年低点，并低于市场预期。

新西兰元一度下跌约0.0025美元至0.7795美元左右，最新报0.7820。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐