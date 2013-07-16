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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 11:48 BJT

台湾债市：RP利率持平，台积电公司债交割无碍资金调度

路透台北7月16日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二表现持平。资金调度人士认为，目前整体市场资金偏松，今日交割台积电 137亿台币公司债，无碍市场资金调度，RP利率仍持稳在既有区间低位。

交易商表示，近期资金情势仍偏宽裕，投信、寿险都多钱，然RP券源短缺、苦缺新增券源，普遍以到期续作为主，券商端自19日起才会陆续有中油及台电等新券加入。

中油将于19日、22日及25日分别发行7年、10、5年年期公司债，金额为33亿、61亿、52.5亿台币；台电则将于22日、23日发行7年、10年期公司债各40.5亿、16亿台币。

“最近不太敢补新券!”一位大型票券商交易员说。

上述大型票券市场人士亦称，今天资金情势还算松，投信还是有新钱待消化，现在仍以债券库存量到期续做为主，近期因为利率风险不太敢增购新券，且手边也钱多，没什么资金缺口。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%，同于上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。

本周余日交割紧缩因子包括周五的二年期公债102/7 交割300亿台币及中油交割33亿台币7年期公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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