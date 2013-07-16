《交易视点》预期修正令三季度中国债市存机遇，流动性乃重中之重--国信

路透北京7月16日 - 中国国信证券最新发布的下半年债券市场投资策略报告认为，通胀的低位温和、经济增长的震荡决定了三季度债券市场的系统性风险有限，而政策、通胀和资金预期的修正将带来机遇，建议三季度谨慎偏进攻，四季度谨慎趋保守。

报告进一步预计，三季度现券利率曲线存陡峭化下行可能，国债品种强于政策性金融债品种；10年国债在未来2-3个月波动区间在3.40%-3.60%，高等级信用债随之而动，高收益城投债的票息收入可以期许。

**未来三个月市场面临的最大机遇：预期的修正**

未来三个月三类预期的修正将是决定市场变化的主线。具体包括：

1. 底线管理的思路，加上增长、就业因素逼近底线，将导致政策基调趋于缓和，而其中最重要的一个缓和是对于中央银行鹰派态度的预期缓和。

2. 通货膨胀周期再起的预期出现缓和。

3. 在对中央银行态度预期缓和的背景下，流动性预期的纠偏是最大的受益。

流动性预期的变化是短期市场机遇的重中之重。外汇占款负面冲击的边际效应递减，中央银行态度的温和化，均将导致资金提供者将再度步入“去超储化、强化资金供应”的选择。

流动性没那么悲观，侧重于居民消费价格指数（CPI）的泰勒规则是迄今为止解释资金利率最合适的方式。而根据此方法测算出的结论是，合适的七天回购中枢依然在3-3.5%之间，而隔夜利率应该在3%甚至偏下方。

未来12个月份中，CPI走势面临“前稳、中升、再降”的变化，预计7-9月份，CPI同比增速在2.5-2.7%区间；四季度受基数效应影响，整体CPI将略有走高，有望在3%平台上，但是通货膨胀不形成趋势性上升。

经济增长疲弱导致CPI非食品因素无法超越季节性走强。

经济增长在政策托底以及基数托底的双重效应下，应出现企稳态势，但是回升依然无望，且就业问题越发值得关注。预计未来半年的工业增长将围绕9.1%平台波动，而未来两到三个季度的国内生产总值(GDP)将构筑7.5%基准平台。

今年以来，伴随政府对于经济下行容忍度的提高，就业指标成为政策观察的重中之重； 伴随经济的下行，就业压力显现。

一以概之，通货膨胀的低位温和、经济增长的震荡决定了三季度债券市场的系统性风险有限。

**三季度谨慎偏进攻，四季度谨慎趋保守**

从短周期操作节奏来看，在三季度我们保持相对乐观的态度，而进入四季度相对偏于保守，为来年一、二季度的行情储备力量。

三季度现券利率曲线存在陡峭化下行的可能，国债品种强于政策性金融债品种；四季度受CPI重心走高以及增长回落预期淡化的影响，预计利率曲线存在增陡上行的可能。

利率品到期规模与计划发行规模构成的供需缺口在三季度也相对正面。10年期国债利率预计在未来2-3个月应该围绕在3.40%-3.60%区间，而高等级信用债品种与之保持紧密联动。

对于低评级信用债券而言，其利差的驱动因素可能并非违约担心问题，而是流动性问题。在其信用利差处于相对低位的背景下，其相对其他类型品种不具有相对优势，但是在流动性预期修正改善的条件下，其出现系统性调整的概率非常有限，其资本利得优势有限，但是票息优势显着，依然可以期待不错的总回报。低等级城投的高票息一直都是优势。

三季度债券大环境决定信用债系统性调整风险有限，如果流动性较目前水平继续改善，不形成全面去杠杆压力。

报告称，从长期来看，考虑到中国正处于大周期调整时间和转型周期叠加的过程中，参考东亚国家经验，跨越中等收入陷阱过程中所面临的通货膨胀上行周期也已经处于尾声，总体来看，未来中国的周期调整需要名义增长速度出现低位放缓，而根据名义利率与名义增速之间的关联性，中国长期利率中枢存在被下修的可能，10年国债的利率中枢应该低于3.50%。(完)