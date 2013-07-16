《KEMP专栏》油气田储量增长现象

但USGS重新检视美国数以千计的油田资料后发现，这些储量增长的75%，只来自10%的油田，这些油田的已探明可采储量占总体的25%。气田储量增长的集中情况甚至更明显。

几乎所有的储量增长都来自一群为数不多的特殊油气田--多数是加州的重油田，以及美国各地的低渗透气田。USGS资料显示，这些油气田的储量增长速度是其他油气田的六倍。

“所有1982年前发现的油田之中，256座(3.1%)占了1982-1986年总石油储量增长数量的75%，”USGS指出。“所有1982年前发现的气田之中，228座(5.6%)占了1982-1986年总燃气储量增长数量的75%。”

多数情况是，在特定年份发现的某个特定古老油源，35%的储量增长会是来自10个以下的相关油田，上个世纪初期的所有油田储量增长几乎都是这个情况。

而其他油气田的长期净储量增长大致为零。有些油气田的最终储量高于起初估计，有些则是低于估计，两相抵销。

“与其说是共同特性...储量增长实际上是一些油田的少数影响，”USGS作出结论称。

根据USGS指出，储量持续增长油田的共通点是，油田发现年份在现代技术应用之前，或是当时还无法取得开发这座油田的所需技术，这可以解释为什么低渗透气田及加州的重油油田，会出现极大幅的储量增长。

油气田若延后使用现代技术，或是先用了错误技术，之后再修正，也会产生储量增长情况。如果在最初的油气蕴藏耗竭之后，发现了次要的油气源，或是监管环境条件改善，也有可能会造成储量增长。

USGS的研究范围只限于美国，但这已显示出不应该认定所有油气田长期将有大幅储量增长。