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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:38 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行增发福娃债中短端定位符预期，长端需求偏差

* 国开行增发福娃债中短端定位符合预期

* 七年和10年品种需求偏差

* 二级市场长债弱势，抑制新债需求

* 七年期投标倍数创国开行新债年内新低 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月16日 - 中国国家开发银行 周二首次增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。

交易员指出，近期二级市场现券走势不振，在6月跌势中表现曾相对抗跌的长债此次亦疲弱，加之最近招标的几只长债需求偏淡，一二级市场联动令相关券种缺乏买需。

“最近市场走的不太好，长的调整的也比较明显，”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，今日七年品种边际中标收益率明显偏高，且投标倍数也很低，显示当前偏弱的市场格局下，不少机构投标时多以博边际的心态参与。

今日七年期品种投标倍数仅为1.10倍，为国开行今年新债投标倍数的新低。

具体招标结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.2550% 4.3565%

预测均值 4.03% 4.08% 4.17% 4.20% 4.30%

边际中标收益率 -- 4.1041% 4.1932% 4.3988% --

投标倍数 2.75 1.78 2.26 1.10 1.73

银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.0504%、4.1053%、4.1875%、4.2140%和4.2931%。

国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。

上述增发债的具体条款如下：

第27-31期债第一次增发

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发行总量 一年期不超过50亿元

三/七/10年期不超过70亿元

五年期不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 6月16日

1/3/5年：9:30-10:30

1/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月22日/7月18日

分销期 7月19日-7月22日

上市日 一年：7月24日；

三年、五年、七年和10年：7月26日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。

2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)

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