更新版 1-新债招标：中国国开行增发福娃债中短端定位符预期，长端需求偏差

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 国开行增发福娃债中短端定位符合预期
* 七年和10年品种需求偏差
* 二级市场长债弱势，抑制新债需求
* 七年期投标倍数创国开行新债年内新低 (新增市场评论和更多背景)
路透上海7月16日 - 中国国家开发银行 周二首次增发今年27-31期固息金融债(市场俗称“福娃债”)，中短端品种定位基本符合预期，而七年和10年长期品种需求不佳，中标结果偏高。
交易员指出，近期二级市场现券走势不振，在6月跌势中表现曾相对抗跌的长债此次亦疲弱，加之最近招标的几只长债需求偏淡，一二级市场联动令相关券种缺乏买需。
“最近市场走的不太好，长的调整的也比较明显，”上海一银行交易员称。
北京一银行交易员则谈到，今日七年品种边际中标收益率明显偏高，且投标倍数也很低，显示当前偏弱的市场格局下，不少机构投标时多以博边际的心态参与。
今日七年期品种投标倍数仅为1.10倍，为国开行今年新债投标倍数的新低。
具体招标结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
中标收益率 4.0059% 4.0810% 4.1691% 4.2550% 4.3565%
预测均值 4.03% 4.08% 4.17% 4.20% 4.30%
边际中标收益率 -- 4.1041% 4.1932% 4.3988% --
投标倍数 2.75 1.78 2.26 1.10 1.73
银行间市场国开行固息债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.0504%、4.1053%、4.1875%、4.2140%和4.2931%。
国开行于7月2日首次发行的今年第27-31期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，票面利率分别为3.91%、3.9799%、4.0205%、4.0866%和4.17%。
上述增发债的具体条款如下：
第27-31期债第一次增发
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发行总量 一年期不超过50亿元
三/七/10年期不超过70亿元
五年期不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 6月16日
1/3/5年：9:30-10:30
1/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重价格(美国式)招标方式
缴款日/起息日 7月22日/7月18日
分销期 7月19日-7月22日
上市日 一年：7月24日；
三年、五年、七年和10年：7月26日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称，上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别