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亚洲 | 2013年 7月 16日 星期二 12:06 BJT

《全球市场》亚股微升，澳洲央行会议记录提振澳元

市场把澳洲央行7月会议记录理解为央行觉得降息的紧迫性较部分人预期的要低。因此，互换利率市场走势显示央行降息的可能性从63%下降至53%。

巴克莱的策略师在一份给客户的报告中称，鉴于澳洲对向中国出口原材料的依赖程度，他们继续偏好做空澳元兑美元。

周一中国发布经济成长数据后，大宗商品市场表现不一。该数据并不让人失望但也没有什么新的买进动机。

期铜 上涨0.4%至每吨6,947.50美元。美国原油 下滑0.2%至每桶106.10美元。

现货金 小跌至每盎司1,279.26美元，周一亦小幅下滑。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)

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