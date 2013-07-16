中国资管：6月3,305款个人银行理财产品发行，国有银行收益率环比增幅最大

* 中资银行中股份制商业银行的平均预期收益率最高

* 1个月及更短期限的产品大量发行，占比上升

* 投向不明的其他类产品“反攻”居上

* 7款结构性理财产品未实现预期最高收益，5款挂钩黄金

路透北京7月16日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，2013年6月，共有96家银行发行了3,305款个人理财产品，发行银行较4月减少2家，发行数量环比增加18.80%。

由于6月份中下旬开始的银行间市场资金面骤然紧张，货币市场利率出现大幅上涨，促使以债券和货币市场工具投资为主的新发理财产品收益率明显提升。

从各类型银行收益率涨跌幅来看，6月国有银行的平均预期收益率环比涨幅最大，股份制商业银行次之，体现出大中型银行的资金市场交易能力和把握投资时机的能力较强。收益率普遍上调后，中资银行中股份制商业银行的平均预期收益率最高。

各类型银行发行理财产品的预期收益情况表：

银行类型 平均预期收益率 环比变化

股份制商业银行 4.84% +0.53个百分点

国有银行 4.60% +0.77个百分点

城市商业银行 4.81% +0.32个百分点

农村商业银行 4.63% +0.40个百分点

外资银行 5.12% +0.13个百分点

发行数量排名前20位的银行共发行了2,289款产品，市场占比68.76%，环比下降3.40个百分点，发行集中度出现下降。

其中，12家股份制商业银行的产品发行数量共计1,272款，其中广发银行发行数量最多，为198款；69家城市商业银行共发行了989款，其中江苏银行发行数量最多，为71款；6家国有银行共发行了819款，其中建设银行 发行数量最多，为275款。

总体来看，股份制商业银行为38.21%，环比下降2.97个百分点；上月国有银行的发行数量和市场占比均有较大幅度的上涨，此外发行了理财产品的区域性商业银行数量出现大幅增加，理财市场的竞争格局正在加剧。

从投资币种来看，人民币理财产品占据绝对主导地位，市场占比上升0.96个百分点至97.54%；同时外币理财产品发行再次下滑，各外币币种产品市场占比均出现下降。

按期限来看，受银行间市场短期资金利率上涨的影响，上月1个月期固定收益类产品以及更短期限的滚动型产品大量发行，发行数量及市场占比环比均有所上涨。并导致作为市场主流的1-3个月期产品发行占比下滑。具体见下表：

期限 发行量 环比变化 市场占比 环比变化

1个月及以下期限 194款 +32款 5.83% +0.93个百分点

1个月至3个月（含） 1867款 -60款 56.08% -2.23个百分点

3个月至6个月（含） 785款 +37款 23.58% +0.95个百分点

6个月至1年期（含） 414款 -1款 12.44% -0.12个百分点

1年以上期限 67款 +17款 2.01% +0.50个百分点

此外，本月发行了2款无固定期限产品。

不同期限类型的预期收益率情况如下：

期限 平均预期收益率 环比变化

1个月以下期限 4.14% +0.71个百分点

1个月至3个月（含） 4.81% +0.60个百分点

3个月至6个月（含） 4.75% -0.35个百分点

6个月至1年（含） 4.90% -0.29个百分点

1年以上期限 5.88% +0.29个百分点

3个月以下期限产品的收益率上升态势更加显着，远远超过了3个月以上期限产品涨幅，这与短期资金面紧张而利率上涨幅度较高的情形相吻合。

从风险收益特征来看，非保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.92%，环比上升0.45个百分点；保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.18%，环比上升0.41个百分点；保证收益型产品的平均预期收益率为4.20%，环比上升0.42个百分点。

**投向不明的其他类产品“反攻”居上**

6月其他类产品大幅上涨。可以看出，组合投资类产品再次成为了银行的发行主力，同时其中有百余款产品未透露投向情况，理财产品投向信息透明度亟待提高。

4-5月的月报显示，“8号文”对于非标准化债权资产的投资比例所设定的“红线”致使部分超标或者即将超标的银行变得更加谨慎，信贷类、票据资产类等融资类理财产品的发行数量出现萎缩。 但6月这种影响似乎在逐渐趋弱。

类型 发行量 环比变化 市场份额变化 市场份额

人民币债券类产品 1404 -186 -5.93个百分点 42.17%

外币债券类产品 40 -3 -0.10个百分点 1.20%

结构性产品 137 -20 -0.64个百分点 4.12%

信贷类产品 4 +2 +0.06个百分点 0.12%

票据资产类 19 +19 +0.57个百分点 0.57%

其他类产品* 1725 +212 +6.04个百分点 51.82%

* 包含组合类和未公布投向的产品。

**7款结构性理财产品未实现预期最高收益，5款挂钩黄金**

研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3,900款，其中公布了到期收益率的产品有2,635款。在公布了到期收益率的产品中，有7款未实现预期最高收益率。

招商银行 的“焦点联动系列之黄金表现联动（看涨）理财计划（104063）”的投资起始日为2013年3月28日，投资期限为90天，其挂钩标的为伦敦金银市场协会黄金现货上午定盘价。产品到期仅获得预期最低收益率。此外，招商银行还有3款同系列不同时间点发行的看涨型黄金挂钩产品，到期未能获得预期最高收益率。

农业银行 的“‘金钥匙如意’2013年第7期黄金美元价格挂钩人民币理财产品”的投资起始日为2013年3月22日，投资期限为90天。产品挂钩标的为黄金美元价格。在投资期内，若黄金美元价格曾经较期初上涨50美元/盎司及以上，则产品到期收益率为4.40%，否则产品到期收益率为2.60%。实际情况是，黄金价格在产品投资期间呈震荡下跌走势，未曾触及50美元/盎司的涨幅价格，因此该款产品到期收益率为2.60%。