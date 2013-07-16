《热点透视》解析印度：该是公平对待国内储户的时候了

有诸多理由可说明为何印度抑制存款利率是糟糕的政策。只有在当地家庭愿意增加储蓄，使他们的储蓄可用来建设公路、港口和发电站的时候，印度艰巨的基础设施需求才能得到融资。另外，随着市场的成熟，抑制效果往往会减小。在中国，相比支付规定利率的普通银行存款，收益较高的理财产品提供给储户诱人的替代性选择，而理财产品的成长已成为决策者的一大顾虑。

海外热钱弥补了印度存款不足的部分缺口，但由于热钱状况善变，这并不是良好的替代。印度卢比自4月初以来累计贬值10%，就是因为投资者愈发预期数年的全球廉价资金时代即将终结。美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表撤除流动性的强硬言论，如今令外国投资者对印度经常帐与国内生产总值(GDP)之比高达5%感到不安。外资还包括以外币向国内放贷的海外印度人。

负存款利率的副产品就是导致货币政策毫无效用。央行可下调隔夜利率向放缓的经济伸出援手，但如果央行缺乏多余存款，那么降息的作用就无法传递给借款人。自2010年中以来，印度银行系统的存款增长低于信贷增长。这个缺口在上个月终于弥合，不是因为储户顺从地接受了负实质利率并将资金重新存放于银行内，而是因为信贷扩张进一步放缓。

大约15年前，印度似乎曾走在正确的方向上。在1990年印度展开经济改革时，银行被要求把多达38.5%的存款放到公债上。但到1997年，这一法定流动性比率降到了25%。该比率大跌引发外界憧憬，再过10年左右金融抑制将成为印度的历史。但这种情况并没有发生，储户受到的不公平待遇现已成为经济的严重负担。